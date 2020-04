Código 111 será usado para programa de manutenção do emprego

Click to print (Opens in new window)

A Anatel disponibilizou para a Caixa Econômica Federal o código de acesso 111 para a implantação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda do Governo. As ligações serão gratuitas e o número foi escolhido por ser de fácil memorização.

Para viabilizar a efetivação do código de três dígitos e redirecionar as chamadas do 111 para o setor de atendimento da Caixa Econômica, uma força-tarefa reuniu todas as prestadoras de telefonia para a reprogramação das centrais telefônicas nas redes fixas e móveis. A iniciativa faz parte dos esforços da Anatel relacionados ao combate à pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19).(Com assessoria de imprensa)