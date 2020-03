Code7 libera PABX Virtual para pequenas empresas

Click to print (Opens in new window)

Em meio a atual crise do coronavírus (Covid-19), em que a principal orientação dos órgãos governamentais é que a população realize o isolamento social, muitas empresas estão enfrentando dificuldades para manter os profissionais trabalhando de casa sem perder a qualidade e a segurança dos serviços. Pensando nisso, a Code7, área de negócios de desenvolvimento de soluções do grupo Connvert, disponibilizou licenças gratuitas do seu PABX Virtual, ferramenta completa de gestão de ramais virtuais.

A solução permite que as empresas continuem operando de forma remota, com qualidade e foco no relacionamento com seus clientes. Serão liberados até 5 ramais para pequenas empresas e um número ilimitado para empresas de serviços essenciais. O único custo aos que aderirem à oferta será o de setup e de telefonia, diz a empresa.

Entre as funcionalidades do PABX Virtual estão: configuração da URA de atendimento e ramais, além de controle dos agentes (online, em pausa ou em ligação); definição das filas de atendimento (suporte, atendimento, marketing, financeiro etc.); gravação de todas as chamadas; opção de transferências a qualquer momento; gestão do tempo médio de atendimento; e visualização da quantidade de chamadas.

A Code7 também está apoiando as empresas a migrarem suas operações de atendimento para o home office. Até agora, já foram mais de 1.000 agentes virtuais implementados e, semanalmente, centenas de ramais do PABX Virtual.

“Temos clientes com operações de contact center de todos os tamanhos e nossos softwares permitem que suas operações continuem funcionando de forma distribuída, mas o que nos chamou a atenção é que a maioria está aproveitando esse desafio gerado pela Covid-19 para automatizar e digitalizar várias atividades que antes eram exercidas por pessoas”, comenta Roberto Dariva, diretor geral da Code7.

Internamente

Já pensando em seus próprios profissionais e na importância de estarem bem informados diante da atual pandemia, a Code7 também encontrou uma maneira de ajudá-los para que não precisem sair de casa.

A empresa conta com uma plataforma de comunicação interna chamada Kolmeia, que possibilita divulgar novidades e acontecimentos no feed de notícias, além de esclarecer dúvidas com a mascote Mell, uma robô de atendimento. Agora, a Mell também responde dúvidas sobre o COVID-19, como o que é, quais os sintomas e como proceder nos casos de contágio. O objetivo é levar mais informação para o time, com foco na saúde e segurança. (Com assessoria de imprensa)