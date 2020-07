ClearSale anuncia criação de holding

Após 19 anos, a ClearSale se reorganiza e anuncia a criação do T.group, holding que irá centralizar a estratégia de negócios do grupo. Com a mudança, a holding passa a ser integrada por quatro empresas: ClearSale, Compre & Confie, Send4 e Lomadee. A expectativa, com a nova estrutura, é crescer 30% no primeiro ano.

“O T.group maximiza o nosso potencial no mercado brasileiro, com empresas que possuem negócios complementares à prevenção de fraude, que deu origem ao negócio”, destaca Pedro Chiamulera, fundador e CEO do T.group.

O crescimento esperado pela holding no ano se dará por novos projetos desenvolvidos pelo grupo, ou pela aquisição de empresas que tenham sinergia com o negócio.

Varejo digital

A empresa, que fornece soluções digitais para o varejo, vê oportunidade no país apesar da pandemia. “O varejo digital foi um dos segmentos que mais cresceu, com o aumento das compras pela internet. Esse movimento expôs desafios que precisam ser solucionados pelo setor, como identificação de fraudes, atendimento ao cliente, controle de estoque e direcionamento dos negócios, por exemplo”, explica Chiamulera.

Em 2020, a companhia comprou duas empresas. A Send4, que atua na automatização de processos de logística reversa para o e-commerce, tendo como principal marca o Troque-Fácil. Além da Lomadee, com foco em marketing de afiliados.

Fazem parte ainda do grupo, a ClearSale, responsável por 85% das análises de informações antifraude do mercado varejo online, que originou o negócio, e a Compre & Confie, que atua na área de inteligência de mercado focada em e-commerce. (Com assessoria de imprensa)