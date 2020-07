Claro,TIM e Vivo fazem juntas oferta pela Oi Móvel, que será fatiada

Fato relevante das três operadoras – Clao, TIM e Telefônica Vivo – foram divulgados na madrugada deste sábado no Brasil, México, Itália e Espanha- informando que as três fizeram uma proposta conjunta pelos ativos, frequências e clientes da Oi Celular, cujo valor mínimo de venda é de R$ 15 bilhões.

No comunicado, as três empresas estabelecem como condição a seleção das ofertantes como “stalking horse” (“primeiro proponente”), o que “lhes permitirá garantir o direito de cobrir o melhor dentre os demais lances apresentados no processo competitivo de venda do negócio móvel do Grupo Oi. No caso de aceitação da proposta e concretização da operação, cada uma das interessadas receberá uma parcela do referido negócio”.

Ou seja, se concretizada a operação, a Oi será fatiada para os três maiores grupos de telefonia móvel do país.

Conforme o fato relevante, “sta proposta conjunta abrange a totalidade dos ativos que constituem a “UPI de Ativos Móveis” descrita em Fato Relevante e Anexos do dia 15 de junho de 2020, pela empresa Oi S.A – Em Recuperação Judicial. De maneira resumida, os principais ativos são: termos

de autorização de uso de radiofrequência; base de clientes do Serviço Móvel Pessoal;

direito de uso de espaço em imóveis e torres; elementos de rede móvel de acesso ou de

núcleo; e sistemas/plataformas”.

