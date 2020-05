Claro reforça campanha para pequeno comércio

Click to print (Opens in new window)

Apoiar os pequenos comércios e prestadores de serviços locais tem sido uma importante meta durante o isolamento social. E para auxiliar os pequenos empreendedores, a Claro conta com o “Push do Bem”, iniciativa que envia notificações por push baseadas em geolocalização com sugestões de comércios e serviços disponíveis nos bairros. Para participar, os comerciantes precisam se cadastrar por meio do site http://claro.pushdobem. com.br/.

Com o serviço, pequenos comércios e negócios terão a facilidade de enviar notificações com até cinco imagens de seus produtos e serviços para o público de sua região. O cliente que receber o push terá ainda a possibilidade de realizar seu pedido por ligação telefônica ou mesmo por WhatsApp. Para reforçar esse apoio, a Claro lança hoje para os canais privados de TV uma campanha publicitária própria para o pequeno comércio.

PUBLICIDADE

O serviço é válido para todo o Brasil e, em um primeiro momento, receberão as notificações usuários que contam com o app #NET-CLARO-WI-FI instalado no smartphone. Posteriormente, todos os clientes com os app Minha Claro Móvel serão impactados pela novidade.

A ação faz parte do “HUB Claro Empresas” que está sendo lançado para centralizar iniciativas, não só da operadora, mas também de outras companhias para estimular a economia e fortalecer os pequenos comércios. O site terá informações atualizadas diariamente e com notícias de diversos segmentos. É possível acessar ao HUB por meio do site http://claro.com.br/ coronavirus/pme.