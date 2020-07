Claro prorroga abertura de sinal de canais de notícias e infantis

A Claro prorroga mais uma vez a abertura de sinal dos canais de notícia e infantis, que ficam disponíveis até o dia 31 de julho. Esta iniciativa faz parte das medidas adotadas pela operadora para garantir entretenimento e informação à população durante o período de pandemia.

Os canais de notícias podem ser assistidos por todos os clientes da Claro, mesmo sem TV por Assinatura, via App do NOW. Já os infantis estão disponíveis para todos os clientes de TV da operadora.

Além disso, a operadora está oferecendo opções de lives de músicas no Canal do Cliente (opção 500 no line-up da TV no Cabo, Fibra e DTH).

Mês de férias escolares

Entre os canais com sinal aberto para a criançada aproveitar durante as férias escolares estão: Discovery Kids, Cartoon Network, Boomerang, Nickelodeon, Nick Jr., NAT GEO Kids, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Gloob, Tooncast e TV Rá Tim Bum.

Com os canais, é possível assistir aos lançamentos do Discovery Kids, que traz O Show da Luna, no dia 20, e a segunda temporada de Agente Bink ao Resgate!. Já no Gloob e no NOW é possível assistir a animação Gigablaster.

Canais de notícias

Os clientes da Claro podem conferir a Cobertura Especial Pandemia do Coronavírus, aos domingos, disponível na GloboNews. O canal também conta como destaque para o mês de julho o GloboNews debate, aos sábados.

Já na CNN, é possível conferir o lançamento do CNN Tonigth, que vai ao ar de segunda a quinta-feira, às 22h30. Além do CNN Séries Originais, apresentado pelo Evaristo Costa, disponível durante todo o mês de julho. (Com assessoria de imprensa)