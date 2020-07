Claro passa a oferecer conteúdo exclusivo de e-Sports pelo Now

Estão disponíveis partidas da última edição do Brasileirão de CS:GO, além de entrevistas com nomes do cenário. Pesquisa indica que quase 20% dos jogadores do país consomem conteúdo sobre e-Sports

A Claro adicionou nesta semana ao Now, sua plataforma de streaming, a pasta Claro Gaming. A seção dedicada aos jogos eletrônicos. O acesso ao conteúdo ali é gratuito para clientes de TV paga da operadora.

Entre as opções já disponíveis estão a temporada completa do Brasileirão de CS:GO (Clutch) de 2019, com análises de cada rodada, e programas de entrevistas com os jogadores profissionais e influenciadores do universo gamer.

Inicialmente, a pasta disponibilizará cerca de 80 horas de conteúdo da empresa parceira BBL, holding especializada em games e principal nome hoje em organização de e-sports no Brasil. A parceria com a BBL possibilita à operadora explorar canais alternativos de levar o mundo gamer para o cliente Claro.

Público em formação

O interesse da Claro pelo eSport não é isolado. Diferentes operadoras apostam no segmento para atrair e fidelizar clientes. Hoje, a Sioux Group divulgou novos dados da Pesquisa Game Brasil que aponta interesse do brasileiro pelo esporte eletrônico. O estudo indica que 65,6% dos jogadores brasileiros conhecem eSports. Mas apenas 19,7% dos gamers consomem conteúdos de eSports. A pesquisa ouviu 5.830 pessoas em 26 Estados e no Distrito Federal, no mês de fevereiro. (Com assessoria de imprensa)