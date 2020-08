Claro mantém a banda larga móvel mais rápida, diz Opensignal

A consultoria Opensignal, que mede a qualidade das conexões móveis mundo afora, divulgou hoje, 17, os resultados do mais recente relatório sobre o Brasil. A empresa analisou métricas de usuários de smartphones no país entre março e maio. No período, detectou que a Claro ficou no topo de cinco de sete quesitos analisados, enquanto a TIM liderou nos outros dois.

Diz a consultoria que a Claro apresentou o melhor desempenho em experiência de vídeo, experiência com games, experiência com apps de voz, velocidade de download e velocidade de upload.

A TIM apresentou a melhor “disponibilidade” de 4G, ou seja, é a operadora em que seus clientes encontram mais facilmente e passam mais tempo conectados a redes 4G do que a redes 3G ou 3G. A tele também tinha a cobertura mais ampla do 4G, ou seja.

As métricas de experiência em vídeo, games e apps de voz analisam a estabilidade das conexões e latência para dizer se os apps tiveram uso satisfatório. Embora a Claro fique à frente das rivais, a diferença não é grande, ressalta a consultoria.

Em experiência de vídeo, por exemplo, a Claro registrou índice de 68,7 pontos, seguida pela TIM, com 65,1, e Vivo, com 63,2. A Oi veio bem atrás, com 56. O uso de apps de voz também mostrou pouca diferença entre as empresas. Claro teve pontuação de 79,3, contra 75 da TIM, 73,6 da Vivo e 72,2 da Oi.

No caso da experiência de vídeo, a consultoria chama atenção para o fato de que todas as operadoras melhoraram seu desempenho nos últimos seis meses. Essas métricas levam em consideração tanto conexões 4G, como 3G.

No mundo dos games, no entanto, a diferença foi mais relevante. A Claro registrou índice de 70 pontos, enquanto a TIM fez 59,9 pontos, a Vivo, 49,1, e a Oi, 42,1. Esse índice leva em consideração latência, perda de pacotes e “jitter”.

Velocidades

No quesito velocidade de download, a Claro registrou média de 23,4 Mbps. Tinha a rede mais rápida para download tanto em 4G, como em 3G. Foi seguida por Vivo, TIM e Oi. Todas as empresas, destaca a Opensignal, apresentaram melhora em relação ao relatório de seis meses atrás.

No que diz respeito à velocidade de upload, a Claro também se destacou frente às rivais, como se vê no gráfico abaixo. Vale lembrar que upload costuma ter velocidade sempre inferior ao download, uma vez que a maioria das pessoas mais recebem do que transmitem dados.

Abrangência da rede

Nestes quesitos, a TIM se destacou. A operadora superou com margem Vivo, Claro e Oi em disponibilidade da rede 4G – que mede se os usuários usam mais redes 4G do que 3G da prestadora de serviço que utilizam.

Quanto à cobertura, a TIM ficou à frente das demais, mas a diferença foi pequena. A Vivo apareceu na segunda posição, depois veio a Claro e a Oi atrás. As medições da consultoria levaram em conta dados de 11,55 milhões de smartphones. Apps com o sistema da Opensignal realizaram no período 13,36 bilhões de medições.