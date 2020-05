Claro libera acesso gratuito a aplicativo de preparação para o ENEM

Click to print (Opens in new window)

A Claro fechou um acordo com a plataforma Descomplica, de preparação online para o Enem. O app traz aulas ao vivo, gravadas, plano de estudos, material de apoio e exercícios online. A partir de hoje, 25, todos os clientes do pré-pago da Claro terão acesso gratuito à ferramenta de estudos e sem consumir o plano de internet móvel.

O acesso está liberado para planos pré diários, semanais ou mensais. A assinatura do serviço Descomplica normalmente tem custo mensal de R$19,99, mas será cedida gratuitamente com a parceria. Além disso, a Claro arcará com o custo de navegação para assistir às aulas e acessar todos os conteúdos. O uso do app ficará grátis até a realização da prova do Enem 2020.

Infraestrutura

Seogundo a Claro, foram feitos preparativos na rede para suportar a demanda pelo app. O dimensionamento da rede levou em consideração os cerca de 6 milhões de estudantes que se inscrevem anualmente e, caso a demanda seja maior que a esperada, o comitê de crise da operadora poderá rever a oferta para manter o acesso normalizado.

O CEO da unidade de consumo e PME da Claro, Paulo César Teixeira, diz que a iniciativa tem o intuito de atender o pilar de apoio social da companhia. “Sem as aulas presenciais, a internet se tornou ainda mais fundamental para os estudos. Com a parceria do Descomplica e o Prezão da Claro, queremos garantir acesso a quem mais precisa”, diz. A empresa tem outras iniciativas sociais, tocadas a partir do Instituto Claro.

O ENEM deste ano está previsto para ocorrer em 1º e 8 de novembro. Haverá também uma versão digital, que acontece em 22 e 29 de novembro.

Claro e as ações em meio a pandemia

Desde o começo da quarentena, a Claro tem colocado em prática diversas ações para ajudar a sociedade. Sempre com foco em oferecer conectividade para acesso à informação segura e conteúdo de qualidade, disponibilizou WiFi gratuito até bônus de internet móvel e abertura de canais na TV por assinatura.

A Claro também implantou conectividade em aldeias indígenas e hospitais de campanha, além de contribuir para soluções de dados de deslocamento para auxiliar autoridades na adoção de políticas públicas de isolamento. (Com assessoria de imprensa)