Claro lança plataforma para auxiliar pequenos comerciantes durante quarenta

A Claro enviará, a partir da próxima semana, notificações por push baseadas em geolocalização para seus clientes com sugestões de comércios e serviços disponíveis nos bairros. Os comerciantes que desejarem participar do “Push do Bem”, devem se cadastrar por meio do site criado pela operadora (aqui). A iniciativa foi criada para contribuir com a economia regional durante a pandemia de Covid-19.

Com o serviço, pequenos comércios e negócios poderão enviar notificações com até cinco imagens de seus produtos e serviços para o público de sua região. O cliente que receber o push terá ainda a possibilidade de realizar seu pedido por ligação telefônica ou mesmo por WhatsApp.

“O isolamento social traz um grande desafio para os empreendedores. Muitos estão se adaptando ao mundo de vendas e atendimento remoto, enfrentando diversos desafios na migração. Queremos ser um facilitador nesse processo e, com o “Push do Bem”, ajudar a conectar quem precisa comprar algo ou de algum serviço com os comerciantes próximos que podem atendê-lo”, comenta Roberta Godoi, diretora do segmento de Pequenas e Médias Empresas da Claro.

O serviço é válido para todo o Brasil e, em um primeiro momento, receberão as notificações usuários que contam com o app #NET-CLARO-WI-FI instalado no smartphone. Posteriormente, todos os clientes com os app Minha Claro Móvel serão impactados pela novidade.

A ação faz parte do “HUB Claro Empresas” que está sendo lançado para centralizar iniciativas, não só da operadora, mas também de outras companhias para estimular a economia e fortalecer os pequenos comércios.

“Existem diversas fontes de informações para auxiliar os pequenos empreendedores, mas estão dispersas e difíceis de encontrar. Por isso, vamos centralizá-las, num só local, facilitando o processo de busca de informações”, ressalta Roberta.

O site terá informações atualizadas diariamente e com notícias de diversos segmentos. É possível acessar ao HUB aqui. Organizações que queiram divulgar as suas ações em prol dos pequenos empresários cadastradas no “HUB Claro Empresas” devem enviar e-mail para responsabilidadesocial@claro.com.br. (Com assessoria de imprensa)