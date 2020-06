Claro informa ao novo ministro que segue investindo no Brasil

Em audiência com o vice-presidente de Relações Institucionais da Claro, Fábio Andrade, o ministro Fábio Faria disse que, depois do isolamento motivado pela pandemia, pretende conhecer experiências de sucesso da 5G em diferentes países.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria recebeu em audiência ontem, 24 de junho, o vice-presidente de Relações Institucionais da Claro, Fábio Andrade, que apresentou ao novo ministro o compromisso da operadora em manter os investimentos no país e a sua rede estável. Na audiência, Andrade apresentou os dados sobre os serviços e operações da empresa em cada um dos segmento em que atua – banda larga fixa e móvel, satélite, TV paga, celular, e serviços corporativos em grande escala, pela Embratel.

“O ministro quis saber do nosso desempenho durante a pandemia, se houve aumento de receita, novos produtos e serviços, aumento de inadimplência, e como estamos lidando com a alta demanda de conexão. Mostrou-se atento ao setor e preocupado com o uso intensivo das redes” relatou Fábio Andrade. Andrade lembrou, na reunião, que a Claro gera no Brasil 50 mil empregos diretos e mais de 100 mil indiretos.

5G de perto

Faria disse ao executivo que, encerrado o período de isolamento social provocado pela pandemia do covid-19, pretende conhecer mais profundamente os resultados da tecnologia 5G e viajar para diferentes países para verificar in locu as experiências de sucesso.