Claro inaugura mais quatro usinas solares

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Claro recebeu da EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, quatro usinas solares de geração distribuída. O empreendimento, localizado em uma área de 5,8 hectares no município de Taubaté (SP), tem capacidade instalada de mais de 4 megawatts-pico (MWp) e vai garantir o fornecimento de energia renovável a 516 unidades consumidoras da empresa de telecomunicações no estado.

Juntas, as usinas vão gerar mais de 6.000 MWh/ano, o equivalente à energia consumida por 2.523 residências. Além dos ganhos econômicos, as usinas vão evitar que 454 toneladas de dióxido de carbono sejam emitidas a cada ano, o que corresponde ao plantio de 2.785 árvores.

Usinas em 12 estados

O empreendimento, que será operado pela EDP, integra as iniciativas do programa “A Energia da Claro”, lançado em 2017, que prevê o uso de fontes renováveis e ações de proteção ao meio ambiente em todas as operações e instalações da empresa de telecomunicações no Brasil. A Energia da Claro conta com usinas em vários estados, como Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo) e tem instalações em fase final de implantação, além de projetos em construção nas demais unidades federativas.

PUBLICIDADE

Até 2021, o programa vai gerar 80% da energia consumida pela empresa, mais de 600.000 MWh/ano. Maior projeto de Geração Distribuída e o primeiro entre organizações de telecomunicações no país, prevê a geração de energia limpa (solar, hidrelétrica, eólica, biogás e cogeração qualificada) para as concessionárias de eletricidade e engloba ainda ações de mobilidade elétrica e de eficiência energética.

“Essa parceria reforça o compromisso da Claro com a inovação e com a sustentabilidade. Por isso a empresa investe em um programa próprio de energia renovável, que tem custo menor e reduz a produção de gases de efeito estufa”, afirma Hamilton Ricardo Pereira da Silva, diretor de Infraestrutura da Claro.

Mercado de energia solar

A EDP, por sua vez, vê no fornecimento de construção de usinas e serviços de GD uma nova frente para geração de receitas. “Enxergamos esta área como uma das mais promissoras para o nosso negócio nos próximos anos e continuamos atuando para aumentar nossa participação no segmento”, afirma Carlos Andrade, vice-presidente de Estratégia de Novos Negócios da EDP no Brasil.

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a fonte solar atingiu, ao fim do primeiro trimestre deste ano, a marca de 5.114 gigawatts (GW) de capacidade instalada no país – o que representa um aumento de 14,4% em relação ao fim de 2019.

Deste total, 55%, ou 2.687 GW, referem-se a usinas de grande porte, conhecidas no setor como geração centralizada, e os demais 2.427 GW referem-se aos mais de 208,3 mil sistemas de mini ou microgeração, a chamada geração distribuída. (Com assessoria de imprensa)