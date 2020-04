Claro foi a mais acessível para pessoas com deficiência em 2019

Click to print (Opens in new window)

Pelo segundo ano, a agência reguladora premia prestadoras de serviços de telecomunicações de acordo com as ações de acessibilidade por elas promovidas

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou nesta terça-feira, 31, o Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações, que visa à melhoria do atendimento às pessoas com deficiência pelas cinco maiores operadoras (Claro, Oi, Sky, Vivo e Tim) e pela Algar, provedora de menor porte que participou de forma voluntária. A Claro foi a empresa mais bem colocada no ranking da acessibilidade em 2019.

O Ranking de Acessibilidade está previsto no Regulamento Geral de Acessibilidade (RGA) (Resolução nº 667/2016) e é resultado de diversas fiscalizações realizadas pela Anatel no ano passado. Para a classificação, foram avaliados os indicadores:

Acessibilidade na Página da Internet (API)

Atendimento especializado nos Setores de Atendimento no estabelecimento (ASA)

Eficiência dos mecanismos de interação via mensagem eletrônica, webchat e videochamada nos canais de atendimento remoto para pessoas com deficiência (ERA)

Ações Voluntárias que incentivem/divulguem/assegurem os direitos das pessoas com deficiência (AVI)

Veja a classificação geral:

1º lugar – Claro

2º lugar – SKY

3º lugar – VIVO

4º lugar – TIM

5º lugar – Oi

6º lugar – Algar

Em relação a cada indicador verificado (API, ASA, ERA e AVI), as prestadoras mais bem avaliadas são as seguintes:



Entre as ações que deram a liderança à Claro, estão a adaptação do site às pessoas com deficiência, inclusive com o uso de aplicações de tradução Português – Libras; as lojas acessíveis com: piso tátil, senhas sonoras, rampas com corrimão, atendimento prioritário; e o atendimento em Libras nas lojas por meio da Central de Intermediação de Comunicação (CIC).