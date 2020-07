Claro firma parceria com o Banco Pan para abertura de contas digitais

Operadora vai distribuir convites entre clientes pré-pago para abertura de contas digitais no banco, com bônus em franquia de dados

O Banco Pan e a Claro firmaram parceria pela qual, a partir deste mês, clientes do serviço pré-pago da operadora serão convidados a abrir uma conta digital no banco. Quem o fizer, terá direito a uma bonificação de 600Mb na franquia de internet móvel.

O anúncio faz parte da estratégia do banco de construir parcerias em diversos setores para ampliar os canais de distribuição da conta digital, como também de seus produtos de crédito. Além da Claro, o Pan já havia anunciado recentemente acordos com a Avus, Drogaria São Paulo e Pacheco, no setor de saúde; Veloe, no segmento de mobilidade; e Grão e Mobills na área de educação financeira.

“O Pan vem focando em projetos de expansão da sua base de clientes da conta digital e apostando em setores que tenham sinergia, como operadoras de telefonia de celular. Neste modelo, todos tem vantagens. Consumidor tem acesso a uma oferta especial, parceiro complementa sua oferta de serviços e o banco aumenta sua capilaridade de canais”, explica Henry Maeda, superintendente de Parcerias e Novos Negócios do PAN.

Lançada em fevereiro desse ano, a conta corrente do Pan concorre com outras similares do mercado, com acesso 100% digital, sem tarifa de manutenção, pacote mensal gratuito de transferências, saques, depósitos via boleto, pagamentos de contas, além de produtos de crédito. Ainda nesse ano, o banco prevê lançar plataforma de investimentos, contratação de seguros e portabilidade de salário. (Com assessoria de imprensa)