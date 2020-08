Claro e Starz fecham parceria para streaming

O ingresso da distribuidora norte-americana no mercado brasileiro começa apenas para os assinantes do Now, mas avisa que estará disponível também para o novo serviço de streaming que a operadora irá lançar.

A Starz, uma empresa da Lionsgate, anunciou hoje que o Starzplay, seu serviço internacional de streaming premium, agora está disponível na Claro. O lançamento representa a chegada do Starzplay na maior plataforma de distribuição de conteúdo do país e um indicador de crescimento significativo para o serviço no Brasil desde seu lançamento em 2019.

Durante o primeiro mês, quem assinar o serviço pela Claro recebe 50% de desconto no valor mensal de R$ 14,90, por três meses. Os clientes de TV por assinatura da Claro poderão assinar o serviço da Starzplay pelo decodificador, no canal 250, ou diretamente pelo NOW.

PUBLICIDADE

A nova opção de conteúdo via streaming estará disponível para os clientes de TV por assinatura da Claro, no NOW, para assistir quando e onde quiser, na TV ou no app, que pode ser acessado também em smartphones, tablets e computadores dos assinantes.

Em breve, o Starzplay estará disponível também para clientes do novo serviço de streaming que a Claro prepara, uma opção de acesso ao conteúdo por banda larga, com toda conveniência e praticidade que o streaming oferece.

O Starzplay dá acesso a um portfólio exclusivo de filmes de grande sucesso, com milhares de títulos e séries de TV, incluindo duas das mais populares séries da temporada: “The Great”- protagonizada por Elle Fanning e Nicholas Hoult – e “Normal People”. Além disso, o conteúdo original da STARZ chega ao Starzplay no mesmo dia em que é veiculado nos Estados Unidos, o que vale para o novo sucesso “P-Valley”, a esperada série Starz Original “Power Book II: Ghost” – estrelada pela indicada ao Oscar® Mary J. Blige -, e a segunda parte de “The Spanish Princess”.

“A parceria com a Claro, uma das principais plataformas de distribuição de conteúdo da América Latina, permite que a Starzplay fortaleça sua penetração no mercado e dê ainda mais acesso aos assinantes à nossa enorme biblioteca de séries originais e conteúdo com curadoria”, disse Superna Kalle, vice-presidente executiva de International Digital Networks for Starz.

“Este é mais um importante movimento da Claro, fortalecendo ainda mais a nossa oferta de conteúdo e entretenimento para nossos clientes”, diz Fernando Magalhães, diretor de programação e conteúdo da Claro. (assessoria de imprensa).