Claro diversifica programação do canal 500

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde o início do isolamento social, a Claro adotou uma série de iniciativas que visam apoiar a sociedade brasileira durante todo o período de combate ao novo coronavírus, entre elas, a abertura de sinal de grande parte dos canais da TV por assinatura.

Após 60 dias da liberação desses canais, a operadora encerrará o sinal aberto dos conteúdos de TV por Assinatura, que continuarão disponíveis de forma integral aos assinantes dos pacotes mais completos do serviço. Os canais informativos continuarão, ainda, disponíveis para clientes Claro mesmo sem TV por Assinatura, com programação jornalística confiável, disponível de forma gratuita e universal, via app do NOW até o dia 31 de maio, podendo ser prorrogado em função da evolução das medidas de isolamento em todo o país. Os demais canais que estavam com o sinal aberto, sem custo adicional, e que não fazem parte do pacote contratado pelo cliente, deixam de estar disponíveis a partir desta 4ª Feira, 13/mai.

PUBLICIDADE

A empresa informa que o Canal do Cliente (opção 500 no line-up da TV no Cabo, Fibra e DTH), que já tem oferecido diversas opções de lives de música, trará ainda mais conteúdos, como sessões de cinema, games e educação.

Outra opção de entretenimento durante esse período são os conteúdos gratuitos disponíveis no NOW, além do Claro vídeo, sem custo adicional e que também traz filmes e séries de sucessos para os clientes da operadora.