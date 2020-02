Cisco registra queda de 4% nas receitas trimestrais

Click to print (Opens in new window)

Empresa vendeu menos na América do Norte, mas espera recuperação “futura” com base na demanda por 5G, WiFi 6, redes de transporte e nuvem

A Cisco divulgou na noite de ontem, 12, os resultados financeiros para o seu segundo trimestre fiscal de 2020, encerrado em janeiro. A companhia reportou queda de 4% nas receitas, em relação ao mesmo período do ano passado, para US$ 12 bilhões. O lucro líquido, por sua vez, aumentou 2%, para US$ 2,9 bilhões.

Os resultados mostram queda de 6% nas vendas de equipamentos, enquanto o segmento de serviços cresceu 5%. A diminuição nas receitas está estritamente relacionada a um desempenho pior no mercado norte-americano.

A companhia registrou queda de 8% nas vendas de equipamentos para infraestrutura de redes, com o que faturou US$ 6,5 bilhões. Também encolheu em 8% as vendas de aplicações (US$ 1,3 bilhão). No segmento de segurança, faturou US$ 748 milhões. Com serviços, a receita atingiu US$ 3,3 bilhões.

No próximo trimestre, a fabricante prevê que seguirá perdendo receita, mas mesmo assim espera elevar o lucro e a distribuição de dividendos. A gigante americana afirma que vai se beneficiar, no futuro, das tendências de consumo de redes 5G, WiFi 6, redes de transporte de 400 G de capacidade, além da migração cada vez maior para a nuvem e processos corporativos.