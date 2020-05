Cinco portais de informação. Uma única ação: #apoieojornalismoespecializado

Click to print (Opens in new window)

A partir de hoje, 5 de maio, até o dia 11 de julho, os cinco portais de notícias que há mais de 15 anos acompanham todos os movimentos do mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação, Internet e Telecomunicações estarão com a campanha #apoieojornalismoespecializado em suas páginas.

Em uma ação inédita, os portais Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside uniram-se em uma iniciativa conjunta: uma campanha integrada para chamar a atenção para a relevância e o papel do jornalismo especializado setorial. A campanha utiliza a marca #apoieojornalismoespecializado

A pandemia da COVID-19 trouxe impactos sociais e econômicos de grande magnitude, afetando empresas e cadeias econômicas de todos os tamanhos. Os veículos jornalísticos, mais demandados do que nunca nesse momento de crise, também foram profundamente afetados. A campanha lançada pelos cinco portais é uma forma de financiar os esforços jornalísticos mantidos durante esse período.

Os cinco portais estão diretamente focados nas ações do ecossistema de TICs, desde a conectividade até aplicações e soluções. São estas tecnologias e serviços que têm amenizado os impactos do isolamento social, permitindo a proximidade das famílias e amigos, levando informação e entretenimento, mantido a produtividade e empregos por meio do teletrabalho, ajudando nos esforços de educação à distância e, principalmente, os cuidados com a saúde da população diante de tantas restrições.

A atividade jornalística é essencial para que profissionais, governos e empresas possam tomar suas decisões, especialmente no setor de TICs. Mas por trás do esforço de informar e analisar diariamente aquilo que de mais relevante acontece, está o trabalho de dezenas de profissionais capacitados. São editores, repórteres, produtores, diagramadores, web designers e toda uma cadeia de produção que precisa se manter ativa, alerta e em segurança.

Para Ana Paula Lobo, editora e diretora do Convergência Digital, “o momento é de ações que permitam a garantia dos empregos nas redações e a qualidade da produção das notícias necessárias ao mercado”.

A independência e diferenciação no noticiário de cada veículo será mantida. Mas a união na estratégia da campanha conjunta visa ao fortalecimento institucional e financeiro das empresas para que as editoras ultrapassem com mais fôlego esse difícil momento.

A Diretora-Executiva do Tele.Síntese, Miriam Aquino, assinala que “a trajetória profissional dos jornalistas envolvidos facilitou a tomada de decisão e a rápida implementação da nova campanha”.

Para Samuel Possebon, editor da TELETIME, “o jornalismo setorial precisa ser valorizado porque agrega transparência e responsabilidade a todo o ecossistema e é essencial na troca de informações confiáveis, indispensáveis em tempos de crise”.

Fernando Paiva, editor do Mobile Time, acrescenta: “Nossa equipe nunca trabalhou tanto. Nosso noticiário está com o dobro do tamanho que tinha antes da pandemia e a audiência aumentou de maneira significativa. Isso reflete o quanto o setor de TICs está se movimentando para ajudar o mundo a superar esse período desafiador.”

As empresas, instituições e entidades que apoiarem a campanha terão suas marcas veiculadas para os milhares de leitores e assinantes que acompanham diariamente o noticiário desses veículos. E é por isso que o diretor da TI Inside, Claudiney Santos, reitera “a importância das empresas e entidades se identificarem com os objetivos dessa campanha, para que todos mostrem seu compromisso em sairmos juntos e fortalecidos nesse momento”.

As entidades que tiverem interesse em apoiar a campanha podem entrar em contato pelo email apoieojornalismoespecializado@gmail.com. Juntos, ficaremos mais fortes. #apoieojornalismoespecializado