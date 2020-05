CGI.br recomenda limitação do uso de dados pessoais no enfrentamento à Covid-19

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) divulgou nota pública hoje, 19, na qual tece considerações sobre o uso de dados pessoais para acompanhamento e prevenção da pandemia de covid-19 no país.

Depois de ressaltar que a tecnologia digital é fundamental para o enfrentamento, reitera que a proteção de dados pessoais e a privacidade dos indivíduos devem ser tão preservados quanto a saúde.

Por isso, alerta que medidas de rastreamento da população, tratamento de dados pessoais, incluindo sua coleta e compartilhamento, assim como o monitoramento de dispositivos de comunicação, precisam ser avaliadas não apenas quanto à eficácia.

PUBLICIDADE

“É necessário verificação, antecipada e com os devidos cuidados, para evitar que sua implementação possa ser utilizada para realização de controles que conflitem com princípios democráticos”, afirma a nota.

Além disso, o CGI sugere que toda medida adotada para a gestão pública do isolamento social, mas que possa colocar em risco os dados pessoais, “seja realizada de forma claramente limitada e excepcional e apenas quando não existirem alternativas”.

Acrescenta que sempre deve haver transparência quanto à coleta e segurança dos dados, com divulgação prévia dos procedimentos de tratamento, guarda, compartilhamento e sua posterior eliminação, “além de ser facultado o acesso a auditorias independentes”.

E finaliza reafirmando que, caso haja instalação de aplicativos nos dispositivos das pessoas para tal acompanhamento, que seja informado.

A mensagem do CGI se dá após semanas de uso do mapa de calor que mede o isolamento social, criado pelas operadoras móveis, e usado por diferentes estados e cidades no país. As operadoras ressaltam que a tecnologia anonimiza os dados e impede a identificação dos usuários, uma vez que mede deslocamentos com base na quantidade de dispositivos conectados às estações radiobase.