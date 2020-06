CGI.br divulga resultado final das eleições

Click to print (Opens in new window)

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) divulgou hoje, 8, o resultado final do sexto processo eleitoral para eleição de representantes da Sociedade Civil, que exercerão mandato de três anos. A lista definitiva estabelece os novos representantes no comitê pelo Terceiro Setor, pela Comunidade Científica e Tecnológica e pelo setor empresarial. Confira abaixo os vencedores em cada categoria:

Terceiro Setor

Cargo Candidato eleito Titular Beatriz Costa Barbosa Titular Laura Conde Tresca Titular Percival Henriques de Souza Neto (reeleito) Titular Domingos Sávio Mota Suplente Francisco Carvalho Venancio Suplente Evelyn Eisenstein Suplente Spencer Toth Sydow

Comunidade Científica e Tecnológica

Cargo Candidato eleito Titular Rafael de Almeida Evangelista Titular Tanara Lauschner Titular Marcos Dantas Loureiro (reeleito) Suplente Lisandro Zambenedetti Granville (reeleito) Suplente Paulo Roberto de Lima Lopes Suplente Joao Weyl Albuquerque Costa

Setor empresarial – Provedores de acesso e conteúdo da internet

Cargo Candidato eleito Titular Rosauro Leandro Baretta Suplente Cristiano Reis Lobato Flores (reeleito)

Setor empresarial – provedores de infraestrutura de telecomunicações

Cargo Candidato eleito Titular José Alexandre Novaes Bicalho Suplente Vivien Mello Suruagy

Setor empresarial – Indústria

Titular Henrique Faulhaber (reeleito) Suplente Vanda Regina Teijeira Scartezini

Setor empresarial – Usuário

Titular Nivaldo Cleto (reeleito) Suplente Helio Donin Junior

Desde 2003 o CGI.br é composto por 21 integrantes, sendo 11 representantes eleitos pela Sociedade Civil − quatro do setor empresarial, quatro do terceiro setor e três da comunidade científica e tecnológica −, nove representantes de órgãos de governo e um representante de notório saber em assuntos de Internet.

O processo eleitoral do CGI.br ocorre a partir dos votos de um colégio composto por entidades representativas desses três setores, que escolhem, por meio de voto eletrônico, um candidato para representá-las no CGI.br. Ao total, 184 entidades de todas as regiões do país participaram das eleições.