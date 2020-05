CGI.br: 25 anos de gestão multissetorial da internet no Brasil

Click to print (Opens in new window)

Em celebração do aniversário do CGI.br foram revelados os vencedores da 1ª edição do Prêmio DESTAQUES em Governança da Internet no Brasil. Lia Ribeiro Dias, fundadora do Tele.Síntese, foi uma das homenageadas.

O Comitê Gestor da Internet no Brasil completa 25 anos de existência no próximo 31 de maio. Com um modelo multissetorial de gestão, composto por diferentes setores – governo, academia, terceiro setor, setor empresarial – o CGI foi responsável por traçar os rumos do desenvolvimento da internet no país, contribuindo para definições técnicas no começo, até desempenhar papel político fundamental da definição de diretrizes para a rede, como quando elaborou em 2009 o decálogo que alicerçou a lei do Marco Civil da Internet, sancionada em 2014.

Para celebrar a data, o CGI.br realizou um evento digital nesta sexta-feira, no qual revelou os nomes vencedores da primeira edição do Prêmio Destaques em Governança da Internet no Brasil. Entre os homenageados está a fundadora da Momento Editorial, Lia Ribeiro Dias (foto), que por dez anos dirigiu a revista voltada à inclusão digital ARede.

Também foram premiados

Aleksandar Mandic, um dos primeiros a explorar comercialmente o provimento de internet no país;

Benedicto Fonseca Filho, diplomata, teve ajudou a idealizada e realizar o evento NETmundial;

Caio Túlio Costa, um dos fundadores do UOL;

Carlos Alberto Afonso, o C.A., dirige o Instituto Nupef e cofundou, ao lado de Betinho, o primeiro provedor de serviços de internet do país em 1989;

Cristina De Luca, jornalista especializada em tecnologia da informação;

Demi Getschko, responsável pela primeira conexão TCP/IP brasileira, em 1991;

Edmundo de Souza e Silva, cientista, considerado um dos construtores da internet.br;

Eduardo Levy, ex-presidente executivo do SindiTelebrasil e ex-integrante do CGI.br;

Ethevaldo Siqueira, jornalista, comentarista, especializado em tecnologia;

Fabio de Oliveira, junto com Gustavo Viberti, criou o portal Cadê?, de buscas na internet, no começo da década de 1990;

Gustavo Viberti, com Oliveira, fez o Cadê? em 1995;

Graciela Selaimen, jornalista pioneira na defesa de direitos no âmbito das redes digitais, confundadora do Instituto Nupef;

Hartmut Glaser, atua desde 1996 no CGI.br, foi diretor do LACNIC de 2000 a 2018;

Ivan de Moura Campos, foi coordenador do CGI e membro da diretoria da ICANN;

José Israel Vargas, ex-ministro de C&T do governo Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, editou a portaria que deu origem ao CGI.br;

José Roberto Boisson de Marca, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do padrão ViFi;

Liane Tarouco, doutora em Engenharia Elétrica pela USP e professora também da USP;

Michael Stanton, foi coordenador de P&D da RNP em seus primórdios;

Nelson Simões, diretor-geral da RNP, fundador da Cooperação Latino-Americana de Redes Avançadas (CLARA);

Paulo Henrique de Aguiar Rodrigues, participou da criação da RNP e da Rede Rio;

Saliel Figueira Filho, foi coordenador técnico do projeto Alternex, do IBASE – o primeiro serviço de acesso à Internet brasileiro aberto ao público;

Sílvio Meira, em 1996, fundou o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R);

Tadao Takahashi, concebeu, criou e dirigiu a RNP, participou da concepção do CGI.br, onde foi um dos primeiros conselheiros. Criou, implantou e dirigiu o Programa Sociedade da Informação – SOCINFO entre 1998 e 2003. Tadao recebeu várias distinções ao longo de sua carreira, incluindo o Global Internet Hall of FAME (2017).

No setor público, os homenageados pelo desenvolvimento da internet nos últimos 10 anos foram:

Miriam Wimmer, Diretora de Serviços de Telecomunicações no MCTIC

José Gontijo, Diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital (DECTI)

Artur Coimbra, Diretor de Banda Larga do MCTIC

E, em homenagem póstuma, foram premiados: