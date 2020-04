Anatel simplifica certificação de produtos

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Anatel está simplificando o processo de Certificação de Produtos de Telecomunicações de modo a prover os serviços de telecomunicações dos meios necessários à sua manutenção no período de combate ao coronavírus (COVID-19). Os esforços da agência são no sentido de emitir as homologações em até 10 dias após o seu recebimento, para os casos onde não ocorrerem exigências.

No início de março, a Anatel dispensou as empresas da apresentação de quaisquer documentos, exceto pela declaração do fabricante, na instrução do processo de manutenção de produtos. A medida vale para equipamentos que tenham Certificado de Validade vigente no período de 6 de março a 30 de junho de 2020.(Com assessoria de imprensa)