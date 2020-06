CEO da Algar alerta para alta de preços da 5G se Huawei for banida do país

O presidente do Conselho de Administração da Algar Telecom, Luiz Alexandre Garcia, está muito preocupado com os impactos de um banimento da chinesa Huawei do mercado brasileiro de telecomunicações. ” Seria um equívoco tremendo o banimento de fornecedores chineses de equipamentos de 5G no Brasil”, afirmou o executivo e Live promovida hoje, 18, pelo Tele.Síntese.

Para o executivo, a exclusão da Huwaei das novas redes de telecom irá representar a perda de competitividade nos preços dos equipamentos e nas soluções técnicas. “Tirar um fornecedor com quase 50% do mercado de telecomunicações brasileiro e com uma competitividade mundial expressiva irá impactar os preços da 5G. A competição e multiplataformas são extremamente importantes”, completou Garcia.

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro disse em live que havia orientado a sua equipe para grantir que as redes de 5G respeitem a ” soberania, a segurança e estejam inseridas em estratégias de política externa”.

IoT

O executivo avalia também que, com o advento da Internet das Coisas (IoT), será necessário a adoção de modelos dinâmicos de regulação, visto que será bem mais difícil antever o comportamento do consumidor com esse novo serviço, e que tipos de modelos fiscais embasarão esses novos serviços.