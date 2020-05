CenturyLink doa acesso à Internet para hospitais em São Paulo

Click to print (Opens in new window)

Para ajudar a responder a algumas das necessidades dos centros médicos para enfrentar a contingência provocada pelo Covid-19, a CenturyLink no Brasil doou e instalou acesso à internet para o Hospital das Clínicas e a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, ambos localizados capital paulista, epicentro da pandemia no país.

Ambas instituições receberam cada uma a título de doação, uma conexão de alta velocidade de 1Gbps, durante os próximos seis meses.

Esta iniciativa visa contribuir para a conectividade do setor de saúde, oferecendo-lhes uma conexão robusta para aliviar a carga da rede e ter uma largura de banda alta que permitirá videoconferências e transferências de dados simultâneos sem interrupções.

No mundo

Cabe ressaltar que a empresa lançou iniciativas semelhantes em outros países onde atua para acompanhar as forças de segurança e as equipes de saúde. Na Argentina, a CenturyLink doou acesso à Internet para o Hospital Posadas, na cidade de Buenos Aires, e em menos de 48 horas, uma capacidade de 100 Mb estava operacional.

Em Quito, Equador, a CenturyLink apoiou o Centro de Atenção Temporária “Quito Solidário” por meio de um link dedicado à Internet de 100 Mbps.

Já nos Estados Unidos, a CenturyLink instalou e doou conectividade de alta velocidade ao navio U.S. Naval Ship Mercy, apenas algumas horas após sua chegada ao porto de Los Angeles, e também renunciou às taxas de instalação de um circuito Ethernet de 1 gigabit que conecta a Estação Aérea Naval da Agência de Sistemas de Informação de Defesa com base no Ilha Norte para USNS Mercy.

“Estamos cientes da importância das telecomunicações no contexto atual e, neste sentido, identificamos todas as possibilidades ao nosso alcance para poder contribuir com a sociedade brasileira “, disse Marcos Malfatti, presidente e diretor executivo da CenturyLink no Brasil. (Com assessoria de imprensa)