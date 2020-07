Centro de inovação da Algar Telecom lança braço de educação

O Brain, centro de inovação e negócios digitais fundado em 2017 pela Algar Telecom, anuncia agora o lançamento da Brain Innovation Academy. Trata-se de um braço de educação com o objetivo de capacitar e desenvolver profissionais em inteligência artificial, deep learning e machine learning, big data e analytics, digital marketing, product management, cloud e edge computing.

Em relação aos métodos, Kanban, Framework Scrum, Design Sprint, Lean Inception e Design Thinking farão parte da programação. Além disso, competências essenciais para promover inovação, como autonomia, criatividade, tomada de decisão, visão de negócio, adaptabilidade, gestão de risco, colaboração e pensamento sistêmico serão bastante trabalhadas.

“Neste primeiro momento, por conta do contexto da pandemia, teremos foco em webinars e, na sequência, no ensino à distância. Ainda assim, a proposta é que o Brain Academy ofereça como seu principal diferencial o ensino online ou presencial que seja imersivo, ou seja, as pessoas poderão aprender na prática e inseridas dentro de um universo totalmente voltado para a inovação”, conta Zaima Milazzo (foto), presidente do Brain.

Formação horizontal

Desde sua criação, o Brain recebe parceiros e empresas para uma imersão em seus métodos de trabalho. Essa estratégia também foi utilizada com os funcionários do Grupo Algar. Exemplo disso é o programa Time Out, no qual executivos da alta liderança do Grupo deixam seu dia a dia para trabalharem dentro do Brain. Lá, eles são inseridos não como líderes, e sim como membros do time, fazendo parte dos squads e vivenciando todos os elementos da metodologia Agile. É esse o modelo que a Brain Academy pretende adotar.

“Além do desenvolvimento de soluções disruptivas, o Brain sempre teve um papel muito importante na mudança de mindset e na capacitação para inovação dentro Grupo Algar. Agora levaremos isso para fora, apoiando profissionais e empresas para que possam provocar e ampliar a inovação no país”, comenta Zaima. O Brain tem sede em Uberlândia (MG) e filiais em São Paulo (SP) e Recife (PE). (Com assessoria de imprensa)