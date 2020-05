Cenas da COVID-19 em SP são mostradas em documentário

Click to print (Opens in new window)

Agência utiliza a realidade virtual para mostrar locais como a Avenida Paulista, a Rua 25 de Março, a Marginal Pinheiros e a Avenida 23 de Maio quase desertos, um cenário impensável no coração econômico do país

A Agência Casa Mais, empresa brasileira pioneira em vídeos de Realidade Virtual (VR) e especialista em ações de Realidade Aumentada (AR), desenvolveu um documentário em 360 graus sobre como a pandemia do coronavírus afetou a cidade de São Paulo, utilizando a tecnologia imersiva VR. As imagens mostram ruas desertas, estabelecimentos fechados, pessoas trabalhando em casa.

De acordo com Fabio Costa, CEO da Agência Casa Mais, a COVID-19 mudou por completo a rotina das pessoas que hoje vivem o isolamento social, de modo que já não temos a certeza de mais nada sobre o que acontecerá no futuro. “Para mostrar essa dramática realidade que estamos vivendo de forma imersiva, nós da Agência Casa Mais apresentamos os principais pontos da cidade de São Paulo, durante os primeiros dias em que o vírus desembarcou na cidade”, afirma Costa.

No vídeo, é possível ver locais como a Avenida Paulista, a Rua 25 de Março, a Marginal Pinheiros e a Avenida 23 de Maio quase desertos, um cenário impensável no coração econômico do país, principalmente por se tratar de alguns dos endereços mais movimentados e relevantes da cidade. Graças a tecnologia VR, o público terá uma visão 360° das imagens mostradas ao interagir com elas, acompanhado de dados sobre os impactos da pandemia em São Paulo.

O objetivo não é apenas de informar a população, como conscientizá-la sobre a gravidade da situação que vivemos por meio de uma experiência imersiva, que auxilia na absorção das informações. Afinal, segundo o psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus, tendemos a nos esquecer de, aproximadamente, 50% das informações recebidas há uma hora, taxa que aumenta para 70% após 24 horas e quase 90% em um mês. Por isso, nada melhor do que utilizar meios alternativos que mexam com nossos sentidos para apresentar conteúdos, principalmente quando se trata de algo tão sério e que só nos traz uma certeza até o momento, como diz Costa, de que “o mundo mudou e nunca mais seremos os mesmos após o Coronavírus”.

Você pode assistir o vídeo 360° com o seu óculos de Realidade Virtual ou ver no seu notebook e celular por meio desse link: https://youtu.be/eH4cF52vj7k (Com assessoria de imprensa)