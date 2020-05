Cenário está turvo para novos investimentos, diz SindiTelebrasil

Click to print (Opens in new window)

O presidente do SindiTelebrasil, Marcos Ferrari, afirmou hoje, 11, que o “cenário está turvo para novos investimentos”, ao participar de evento online promovido pelo Teletime para debater as agendas do setor após a pandemia do novo coronavírus. “”A estrada está esburacada e a ponte caiu”, completou.



Para o presidente da entidade, o governo deveria vestir a camisa das reformas tributárias e regulatórias. “Da mesma forma como a reforma da Previdência foi a mãe da reforma fiscal, a reforma tributária é a mãe da reforma do ambiente de negócios. Resumindo: reforma tributária e reforma regulatória acho que são fundamentais para investimentos no curto prazo”. pontuou.

De acordo com o executivo, há ainda muitas coisas para serem resolvidas, como os gargalos que já existiam antes da crise econômica provocada pela propagação acelerada do coronavírus. Citou que o decreto presidencial sobre a renovação automática das frequências é fundamental para definir o leilão do 5G.

“Neste momento, é muito difícil você fazer uma perspectiva de médio e longo prazos”, avaliou Ferrari.”Precisamos resolver gargalos tecnológicos, a exemplo de facilidades para instalação de antenas, postes direito de passagem”, enumerou.

Ferrari destacou também que não haverá 5G sem a desoneração dos dispositivos de IoT (Internet das Coisas). Defendeu que o governo abrace o projeto de desoneração de IoT, de autoria do deputado Victor Lippi (PSDB-SP), cuja tramitação foi prejudicada em razão da prioridade assegurada a projetos relacionados com o combate do novo coronavírus.