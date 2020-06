Cemig SIM insere totem com álcool em gel gratuito em BH

A Cemig SIM, empresa de energia solar por assinatura e soluções em energia, implementou um totem que conta com um dispenser automático de álcool em gel em um abrigo de ônibus localizado em Belo Horizonte. A iniciativa faz parte de uma campanha de marketing da empresa e o mecanismo é acionado por um sensor que integra sua nova mídia externa.

Segundo a companhia, o local escolhido foi um ponto de ônibus localizado em frente ao Mercado Central de BH. A escolha se deu não apenas pelo grande número de clientes de energia solar no próprio Mercado, mas pela grande circulação de pessoas nas imediações. O equipamento é recarregado diariamente e soma aproximadamente dois mil acionamentos por dia.

PUBLICIDADE

De acordo com o Head de Marketing da Cemig SIM, Lucas Souto, a ação visa contribuir com a saúde de quem circula pelo local e ajudar no combate ao coronavírus. “O resultado da ação foi surpreendente, recebeu cobertura de todos os grandes portais e emissoras de TV da Capital, inclusive ao vivo. Recebemos inúmeros elogios em nossas redes e por e-mail. A Cemig SIM é uma empresa de compartilhamento de energia e, por isso, queríamos compartilhar algo que fosse inovador e ajudasse a comunidade a minimizar os impactos da pandemia”, destaca.

Além do abrigo com o mecanismo inédito em BH, outros 21 pontos de ônibus estratégicos receberam peças publicitárias da SIM. A empresa diz que a ideia é evidenciar também a possibilidade de indústrias e comércios poderem consumir energia limpa e renovável. (Com assessoria de imprensa)