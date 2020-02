CCJ adia votação da PEC dos Fundos para março

Click to print (Opens in new window)

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado adiou para 4 de março a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com diversos fundos da União, incluindo os de telecomunicações, ciência e tecnologia. A matéria faz parte do pacote econômico do ministro da Economia, Paulo Guedes.

O relator da proposta, Otto Alencar (PSD-BA), emitiu parecer sobre novas emendas – sugestões de mudanças – ao texto. Ele alterou o relatório para excluir da extinção os fundos setoriais de telecom, ciência e tecnologia.

Haveria espaço para que a mudança fosse considerada apenas de redação, mas por falta de acordo prevaleceu o pedido de vista do líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (PT-SE). Há críticas ao texto por não ter regras claras sobre novos fundos.

Alencar mudou o parecer apresentado semana passada para garantir que a Emenda à Constituição do teto de gastos seja respeitada. “Sou favorável ao teto de gastos, votei favorável ao teto de gastos”, disse o relator.