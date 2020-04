Carta Compromisso da TIM elenca medidas para funcionários, clientes e sociedade

Click to print (Opens in new window)

A operadora informa que a partir de 6 de abril os novos créditos pré-pagos de R$ 20 valerão o dobro do tempo, ou 60 dias, e está ajustando as condições de cobrança das contas para parcelamento em 10 vezes de todos os serviços.

Os serviços seguirão em pleno funcionamento e a empresa está focada nas demandas dos clientes e no acesso à informação, além de tomar todas as medidas para preservar a saúde e segurança dos seus funcionários e priorizar a colaboração com órgãos governamentais e demais entidades. Esses são os compromissos da TIM no combate à transmissão do novo coronavírus, descritos em carta enviada à Anatel nesta sexta-feira (03).

Abaixo seguem as principais iniciativas da operadora implementadas para este período:

Colaboradores

A partir de 20 de março, adoção da modalidade de home office em âmbito nacional para 100% dos colaboradores diretos cujas atividades são passíveis de execução remota. A operadora foi ainda a primeira a converter todo o call center próprio para trabalho remoto. Nos parceiros externos, a taxa de remotização do atendimento já é superior a 50% do total de consultores.

Virtualização dos acessos utilizados pelos técnicos de campo por meio do TIM Cloud UC, solução que está no portfólio do segmento corporativo da empresa, permitindo que cerca de 500 colaboradores de duas centrais de monitoramento de rede passassem a realizar suas funções remotamente, mantendo a qualidade do serviço e do atendimento.

Desenvolvimento de um plano de contingência e mitigação de riscos para preservação da saúde e continuidade operacional das equipes de campo voltadas à manutenção da infraestrutura da rede de transporte, acesso e prédios industriais. Os colaboradores recebem contínuo treinamento virtual sobre como proceder em atividades e reparos externos.

Entendendo que o distanciamento social, aliado ao temor provocado pelas incertezas da pandemia, pode abalar a saúde emocional dos colaboradores, houve ampliação do horário de atendimento do Programa de Apoio Pessoal para 24 horas, durante todos os dias da semana. A iniciativa oferece assessoria psicológica, jurídica, financeira, nutricional, fisioterápica e até personal trainer para funcionários e familiares.

Clientes

Concessão de bônus de internet de até 2GB para usuários de todos os segmentos (pré-pago, pós-pago e controle).

Liberação do dobro de dados em roaming internacional nos Estados Unidos e na Europa para clientes que, por ventura, estejam fora do Brasil, em um período de grande dificuldade nos deslocamentos internacionais.

Para incentivar o trabalho remoto, o serviço de ultra banda larga fixa TIM Live entrega internet fixa ilimitada com taxas de velocidade de download e upload na ultra banda larga (UBB) muito acima da média do mercado. Além disso, no segmento móvel, não há desconto do tráfego de dados das ferramentas do Microsoft Office 365 de todos os clientes pós-pagos, liberando acesso a serviços como o Outlook e o Microsoft Teams. Diversos planos contam também com o TIM Protect Backup, permitindo aos usuários salvar e compartilhar dados na nuvem.

Reforço de conteúdos de entretenimento, com inclusão gratuita nas ofertas de apps dedicados às crianças (TIM Games e Playkids). Eles se somam aos conteúdos já disponíveis nos planos atuais da operadora: assinatura Netflix inclusa no TIM Black Família; TIM Banca Virtual para leitura de jornais e revistas; aplicativos para leitura de livros, como o E-book by Skeelo e o TIM Globo Livros; e Esporte Interativo, Cartoon Network, Looke e os canais da FOX Networks Group nos pacotes de ultra banda larga fixa TIM Live.

Ajustes temporários nas regras de cobrança e condições de pagamento. Os clientes de planos pós-pagos, controle, segmento corporativo e ultra banda larga fixa TIM Live que entrarem em contato com a operadora no mês de abril poderão negociar o parcelamento das faturas em aberto – que hoje é de até seis meses – para até 10 vezes, isentando multa e juros.

A empresa tem ainda o prazo de seis dias do chamado “religa em confiança”, desbloqueando nesse período os serviços interrompidos por inadimplência para os clientes que comunicarem a quitação do débito.

Para os clientes da ultra banda larga fixa TIM Live em regime de suspensão parcial é garantido um período adicional de conexão em velocidade reduzida.

TIM auxilia também os clientes pré-pagos de menor renda e, a partir de 06 de abril, os novos créditos de até R$ 20, que têm duração de 30 dias, terão a validade dobrada, estendida para 60 dias.

Incentivo ao atendimento digital com uma campanha educativa nas redes sociais e na TV para auxiliar os clientes nesta jornada. No app MEU TIM, por exemplo, é possível acessar a segunda via da conta, realizar recargas, controlar o consumo dos pacotes e ativar novas ofertas, dentre outros. Na quarentena, os clientes de planos pós e controle ganharão bônus de internet ao fazerem o primeiro login no aplicativo.

Evolução do relacionamento e comunicação com o cliente por meio da inovadora Central de Atendimento Cognitiva baseada em Inteligência Artificial, além de outros canais digitais de atendimento como SMS, Chat TIM e WhatsApp.

Acesso para todos os clientes do aplicativo Coronavírus SUS e respectivo hotsite do Ministério da Saúde sem consumir dados da franquia de internet.

Instituições e sociedade

A TIM foi a primeira operadora do Brasil a fechar uma parceria tecnológica de apoio ao combate da COVID-19. Utilizando o conhecimento adquirido em projeto semelhante utilizado no período das Olimpíadas de 2016, a empresa desenvolveu com a Prefeitura do Rio de Janeiro uma metodologia de análise de dados agregados e anônimos.

Ao mesmo tempo, em parceria com as principais operadoras do Brasil, foi fechado um acordo setorial – assinado na quinta-feira (02/04) – que oferece ao MCTIC uma solução única de dados anonimizados para entender a mobilidade populacional. Os dados originados pelas redes móveis permitirão aos órgãos governamentais avaliar a eficácia das medidas de restrição implementadas e facilitar a tomada de novas decisões.

Visando uso consciente das redes, a TIM notificou as OTTs, especial os serviços de streaming, para a tomada de medidas efetivas de redução da resolução dos conteúdos apresentados, a fim de conter o aumento significativo do tráfego de dados por conta das medidas de isolamento social sem nenhum impacto para usuários de smartphones.

A TIM está priorizando as demandas dos seus Assinantes Corporativos do segmento Governo (nas esferas federal, estadual ou municipal) e todos os esforços estão sendo tomados para garantir o maior nível possível de disponibilidade, sobretudo para instituições de saúde e hospitais. É o caso do Hospital de Campanha do Estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo, para o qual a TIM Live está disponibilizando gratuitamente acesso em banda larga de alta velocidade para garantir a conectividade dos profissionais de saúde.

A operadora enviou até dia 02 de abril, cerca de 20 milhões de SMS para usuários de 16 Estados e continuará disponível nesta fundamental campanha de informação à população em estrita coordenação com as Autoridades federais e locais.

A empresa disponibilizou ainda, em seu site, um vídeo em libras para orientar usuários com deficiência sobre a COVID-19.

A TIM participa da campanha #FiqueBemFiqueEmCasa, iniciativa realizada em conjunto com Claro, Oi e Vivo. A ação, além de apresentar as iniciativas em comum das empresas para manter todos conectados, traz uma mensagem de força para a população brasileira e incentiva todos a manterem o isolamento social para controlar a pandemia.

Instituto TIM