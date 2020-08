Canais lineares já representam 65% do conteúdo consumido no Sky Play

A SKY, operadora de TV paga via satélite, adicionou 12 novos canais ao vivo no aplicativo SKY Play. Foram acrescentados Disney XD, Disney Jr, ESPN 2, Food Network, Fox Sports 2, H2, HBO Family, HGTV, Lifetime, TBS, TCM e TruTV. Com o lançamento, a operadora chega a 50 canais ao vivo transmitidos via streaming pela plataforma. Os canais são liberados de acordo com o pacote contratado para assinantes pós-pago e clientes pré-pago com recarga ativa, a partir do pacote SMART.

“Atualmente, nos meios digitais – app e site, os canais ao vivo representam 65% do consumo dentro do SKY Play. É um conteúdo relevante e que, com a mudança de comportamento de consumo do público, está cada vez mais presente na rotina dos clientes”, conta Gustavo Fonseca, VP de Marketing e Estratégia da SKY Brasil.

Nos últimos seis meses, o SKY Play teve um crescimento de mais de 100% em usuários únicos e junho foi o mês com o maior volume histórico de consumo de conteúdo na plataforma. A demanda pelos conteúdos ao vivo via streaming é crescente, e as maiores audiências são de canais esportivos e notícias.

Desde 2019, a operadora disponibiliza a funcionalidade, oferecendo os canais A&E, AXN, Band, Bandnews, Cartoon Network, Cinemax, CNN Brasil, Comedy Central, Discovery, Discovery Kids, Discovery Turbo, Disney Channel, ESPN, ESPN Brasil, FOX, FOX Life, FX, HBO, Discovery Home & Health, Discovery ID, MTV, National Geographic, Nickelodeon, Paramount, SONY Channel, Space, TLC, TNT, TNT Series, Warner Channel, AMC, Animal Planet, Boomerang, E!, FOX Sports, History, Nat Geo Wild e Nick Jr. (Com assessoria de imprensa)