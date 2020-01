Canais de TV por parabólica podem ser deslocados para faixas mais altas da banda C, diz estudo

Click to print (Opens in new window)

Mesmo se for retirados 100 MHz da banda C do satélite, que recepciona atualmente as TVROs, ou as TVs por parabólicas, os canais poderão ser realocados para o espectro entre 3,8 GHZ a 4,2 GHz, sem prejuízo do serviço, afirmam os técnicos.

Paulatinamente, os problemas que envolvem a liberação da faixa de 3,5 GHz para a prestação do serviço de quinta geração da telefonia móvel estão sendo ultrapassados pelo grupo de estudos liderado pelo SindiTelebrasil (que reúne as operadoras de celular) que tenta viabilizar a proposta apresentada ao MCTIC e à Anatel no final do ano passado, que prevê a ampliação de mais 100 MHz do espectro a ser leiloado, de maneira a evitar os altos custos da migração dos canais de TV por parabólica (TVRO) para a banda KU, como revindicam os radiodifusores.

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ainda não tem uma posição sobre qual é a melhor solução, do ponto de vista tecnológico. A única certeza que tem é que o leilão deve mesmo incorporar mais 100 MHz, ou seja, seriam vendidos 400 MHz na faixa de 3,5 GHz e não os 300 MHz inicialmente sugeridos pela Anatel. Para o MCTIC, quanto mais banda para a 5G melhor para a prestação dos novos serviços digitais. Diante dessa indefinição ainda pode ser possível que o Ministério resolva não decidir essa questão, e deixar para a agência reguladora bater o martelo.

Além dos testes de campo para a instalação de filtros para mitigar a interferência, na faixa de 3,8 GHz (já ” comendo” 100 MHz da banda C dos satélites brasileiros), o CPQD e o grupo de trabalho do sindicato, acompanhado por técnicos da Anatel, conseguiram também já resolver um novo problema que surgia a partir dessa proposta: como remanejar os canais de TVRO que estavam ocupando o espectro da banda C que vai ser realocada para a telefonia móvel e fazer com que esses canais se encaixem em menor espectro. ” Já conseguimos provar que todos os canais analógicos e digitais podem ser remanejados para as faixas de 3,8 GHz a 4,2 GHz”, afirma técnico envolvido com o tema.

Os testes feitos em laboratório, e agora iniciados no campo, estão medindo a capacidade dos filtros conseguirem evitar que a 5G do celular atrapalhe a transmissão da TVRO. Entre os fabricantes que participam da iniciativa estão a GrayTech e VisionTech.

A frequência

O espectro em disputa começa em 3,3 GHz e vai até 4,2 GHz. A primeira proposta da Anatel previa a venda da faixa entre 3,3 GHz a 3,6 GHz A partir de 3,652 GHz a 3,7 GHz essa frequência é conhecida como “banda C estendida”, onde estão as emissoras de TV por parabólica e serviços profissionais de radiodifusão que usam o satélite. A nova ideia é ampliar a faixa mais 100 MHz e colocar os filtros em 3,8 GHz.

A população afetada, pela ótica das teles, seria apenas 18% da população da área urbana que tem antena parabólica que passaria a ter que usar os filtros, visto que nas áreas rurais, a 5G seria usada em muito menor proporção, já que existem outras faixas, mais baixas, para a prestação do serviço. Já na proposta da radiodifusão, todos aqueles que têm antenas parabólicas seriam afetados, a TVRO migraria para uma nova banda (a Ku), e os filtros seriam colocados apenas para aqueles que integram o cadastro único do Bolsa Família. Por isso, a discrepância de bilhões de reais entre uma e outra alternativa.

Ministério da Economia se incorpora ao debate

Apesar de a Anatel insistir que, qualquer solução, o mais importante é que o leilão não tenha como linha mestra a arrecadação máxima de recursos para os combalidos cofres da União, para que se acelere a expansão da internet rápida no país, o dono do cofre resolveu validar o debate, e já se incorporou ao grupo de trabalho do MCTIC que estuda o tema.

Para as operadoras de celular – que vão pagar a conta – quanto mais os recursos forem carreados para a expansão da rede de banda larga, melhor para elas e para o país, mas sabem também que qualquer que seja a conta, o dinheiro é finito.