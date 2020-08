Campo Digital: Sistemas de gestão conquistam o pequeno e o grande produtor

O Terceiro capítulo do E-Book Campo Digital traz a evolução dos sistemas de gestão e monitoramento em todas as cadeias produtivas, com destaque para as atividades dentro da porteira.

A área de gestão das fazendas tem mostrado vigor e predisposição para a adoção de tecnologias de última geração. O 3º caderno da série Relatório Exclusivo Campo Digital, produzido pelo Tele.Síntese, traz a evolução da tecnologia em todas as cadeias produtivas e fases da produção agropecuária, com destaque para uma das etapas, dentro da fazenda. Nas grandes propriedades já tem uma forte escalada tecnológica e, por ter grande visibilidade, tem chamado a atenção dos pequenos e médios produtores rurais, que começam a investir na transformação digital.

A reportagem especial mostra as vantagens da automação e da adoção de sistemas de gestão das fazendas e do monitoramento das lavouras – seja climático, hídrico, de doenças e pragas, e outras atividades correlacionadas. A conexão de todo o processo dentro da fazenda com outras etapas, principalmente as que estão fora da porteira, impulsiona os índices de produtividade de todo o setor.

PUBLICIDADE

Nos cadernos anteriores, o relatório fez uma análise de 360 graus nas AgTechs, startups que nasceram com foco em tecnologia aplicada ao agronegócio, mostrando como a inovação contribui para manter o Brasil competitivo globalmente (tema do 2º caderno) ; apresentou uma radiografia do setor, sob o ponto de vista da tecnologia, mostrando os avanços ocorridos nos últimos cinco anos; e mostrou as iniciativas da agricultura brasileira na implementação de soluções inovadoras para assegurar o abastecimento da população desde o início da pandemia ( 1º caderno ).

Para ler esse novo caderno, acesse aqui

Para ler as edições passadas, clique aqui