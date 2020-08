Campanha dos especializados encerra-se hoje.

A campanha #apoieojornalismoespecializado foi uma iniciativa inédita que uniu cinco veículos concorrentes – Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside – mas cientes da relevância de todos na produção e divulgação dos principais temas da agenda setorial de TIC. Começamos no dia 4 de maio para encerrar no dia 31 de julho e, pela adesão, prorrogamos até o dia 10 de agosto.

Para nossa satisfação, 59 empresas aderiram. Foram operadores de serviços de telecomunicações, desenvolvedores de aplicações, fabricantes globais de soluções e entidades de classe. Essas adesões, para nós, foram um reconhecimento dado pelo setor de tecnologia da informação, telecomunicações e internet da relevância da informação especializada.

“Me senti abraçada e com ânimo para seguir em frente. Dizer muito obrigada é muito pouco diante do apoio de cada um que endossou a nossa campanha”, diz Ana Paula Lobo, diretora do Portal Convergência Digital. A diretora-executiva do Tele.Síntese, Miriam Aquino, ressaltou a diversidade das empresas que participaram da campanha. “Operadores de todos os portes, desenvolvedores de soluções nacionais e estrangeiros, entidades de classe de distintos segmentos envolvidos nos projetos confirmam a amplitude e o alcance dos diferentes veículos de comunicação envolvidos”.

“A Campanha veio comprovar a importância que o jornalismo especializado tem para inúmeras empresas e entidades, que buscam divulgar e promover temas relevantes para profissionais que precisam se manter atualizados com informações de credibilidade, como as produzidas pelos jornalistas que se reuniram nesse projeto inovador, que certamente vai gerar novas realizações em breve”, enfatiza Claudiney Santos, editor da TI INSIDE.

“É sempre recompensador, ainda mais em um momento em que a informação de qualidade é mais necessária para a nossa sociedade, perceber que há empresas e entidades dispostas a contribuir com a viabilização do jornalismo especializado. Continuaremos na nossa missão de informar e traduzir diariamente o mundo das telecomunicações”, diz Samuel Possebon, editor da TELETIME. “O jornalismo especializado cumpre um papel fundamental no desenvolvimento do setor de TIC no Brasil e o sucesso dessa campanha comprova que as empresas entendem isso”, acrescenta Fernando Paiva, editor do Mobile Time.

Chegou a hora de encerrar o # apoieojornalismoespecializado. Vocês, ao nos apoiar, provaram que o conteúdo de qualidade faz, sim, a diferença. As suas contribuições foram decisivas para termos um norte em meio a tantas incertezas. Sabemos que ainda há um longo caminho para percorrer. Mas ficamos mais fortes com a ajuda de cada um de vocês.

E da nossa união surgiu uma novidade: Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside vão promover um grande evento conjunto, com a referência e qualidade editorial do setor, batizado de 5X5 Tec Summit. O evento será de 07 a 11 de dezembro e vai abarcar as verticais, Governo, Energia, Entretenimento, Financeiro e Saúde,. Essa primeira edição, ainda em tempos de Covid-19, será 100% online. Estamos preparando tudo para fazer o melhor e mais diferenciado evento de debates e tendências tecnológicas para cada um desses segmentos escolhidos em 2020. E, claro, vocês serão os primeiros a saber. Valeu demais!

ABERT, ABES, Abinee, Abranet, Abratel, Abrasat, Abrint, ABTA, Algar, Arqia, Assespro, Arquia/Datora, Associação Neo, Brasscom, Brisanet, Cisco, Claro, Commscope, Connectoway, CPQD, Embratel Claro, Ericsson, F5, Feninfra, FITec, Futurecom 2020, Highline, Huawei, iDEMIA Infobip, Instituto Eldorado, Intel, Kryptus, Mercado Livre, mobi2buy, Mob Telecom, NIC.br, Oi, PadTec, Positivo Tecnologia, Qualcomm, RNP, SAS, SindiTelebrasil, Sindisat, Softex, Stefanini, Surf Telecom, Sky, Take, TelComp, TIM, Triad Systems, Um Telecom, Vero Internet, Vertiv, Viasat, Vivo, WDC Networks e Zendesk.