Campanha do jornalismo especializado vai até 10 de agosto

Os veículos Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside decidiram prorrogar a campanha #apoieojornalismoespecializado até o dia 10 de agosto. O novo prazo é uma forma de dizer muito obrigad@ para as 59 adesões recebidas até agora, e para dar o fôlego final para novas e importantes adesões.

Até o momento, a #apoieojornalismoespecializado, campanha iniciada no dia 04 de maio, obteve a adesão de operadores de serviços de telecomunicações, desenvolvedores de aplicações, fabricantes globais de soluções, entidades de classe.

PUBLICIDADE

Todos engajados no reconhecimento do jornalismo de qualidade, que nos permite manter as operações e retribuir produzindo matérias, lives e especiais em um período tão desafiador com o impacto da Covid-19 e a obrigação de fazer a transformação digital.

Se a sua empresa ainda não aderiu, o momento é agora. Junte-se ao time que ‘vestiu a camisa’ do #apoieojornalismoespecializado nesses dias tão complexos. A essa seleção, mais uma vez, o nosso muito obrigad@. Vocês foram essenciais para o jornalismo especializado.

ABERT, ABES, Abinee, Abranet, Abratel, Abrasat, Abrint, ABTA, Algar, Arqia, Assespro, Arquia/Datora, Associação Neo, Brasscom, Brisanet, Cisco, Claro, Commscope, Connectoway, CPQD, Embratel Claro, Ericsson, F5, Feninfra, FITec, Futurecom 2020, Highline, Huawei, iDEMIA Infobip, Instituto Eldorado, Intel, Kryptus, Mercado Livre, mobi2buy, Mob Telecom, NIC.br, Oi, PadTec, Positivo Tecnologia, Qualcomm, RNP, SAS, SindiTelebrasil, Sindisat, Softex, Stefanini, Surf Telecom, Sky, Take, TelComp, TIM, Triad Systems, Um Telecom, Vero Internet, Vertiv, Viasat, Vivo, WDC Networks e Zendesk.

Para participar, nos procure no e-mail: apoieojornalismoespecializado@gmail.com

Juntos, somos mais fortes. #apoieojornalismoespecializado