Call centers vão distribuir kits de higiene entre atendentes

As empresas de call center, assim como as operadoras de telecomunicações, são outro segmento que não poderá enviar todos os funcionários para fazer home office em função do surto de novo coronavírus (Covid-19).

Os grupos do setor entendem que terão papel fundamental justamente para reduzir a necessidade de deslocamento das pessoas para resolver problemas do dia a dia.

Conforme entidade representativa das empresas de telesserviços (Associação Brasileira de Telesserviços – ABT), o setor executa atividades de contato por telefone e meios digitais para que cidadãos possam fazer uso de serviços de Saúde, Segurança, Telecomunicação, Energia e de informações em geral, inclusive do próprio Governo e de autoridades de saúde.

“Esta atividade evita o deslocamento e aglomeração em transportes públicos e viabiliza o isolamento ou a quarentena domiciliar, quando assim recomendado ou determinado pelas autoridades públicas”, afirma a entidade. O isolamento ou quarentena é o caminho até aqui considerado mais eficaz para o enfrentamento dessa pandemia e recomentado pelo Ministério da Saúde.

Responsáveis por 380 mil empregos no país, as empresas associadas da ABT estão implantando planos de contingência e conformidade seguindo determinações da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e secretaria estaduais e municipais de saúde com a finalidade de proteger seus colaboradores e manter a continuidade dos serviços.

Além das medidas sugeridas pelos órgãos competentes, as associadas da ABT estão:

• Intensificando a higienização dos ambientes comuns e postos de trabalho individuais;

• Fornecendo kits individuais de higienização;

• Usando o home office nas atividades em que é possível do ponto de vista técnico;

• Realizando trabalho remoto ou férias pelos trabalhadores com sessenta anos ou mais, com doenças cardíacas, diabete ou outras doenças graves;

• Monitorando constantemente a saúde dos profissionais.