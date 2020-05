Cade nega recurso da Claro contra RAN Sharing entre TIM e Vivo

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A conselheira Lenisa Prado, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), negou o recurso da Claro contra o RAN Sharing entre a TIM e a Vivo, aprovado pelo órgão antitruste. No parecer, a relatora sustenta que os argumentos apresentados estão circunscritos ao eventual e futuro descumprimento das cláusulas contidas nos contratos e os eventuais danos decorrentes.

– É competência da Anatel fiscalizar o cumprimento das condições da avença e, eventualmente, também será da agência a atribuição de reprimir a conduta das requerentes. O Tribunal deve, nesse momento, avaliar os contratos de acordo com a sua atual conformação e com as peculiaridades do mercado envolvido. Não nos compete ir além do juízo feito pela Superintendência-Geral para reprimir conduta ainda incerta e que, se ocorrer, seguramente será penalizada pela diligente Anatel”, observa a conselheira.

No recurso, a Claro questionou o parecer da Superintendência-Geral do Cade que, no entendimento da operadora, não aborda de forma profunda pontos relevantes relacionados aos potenciais efeitos anticompetitivos da operação, como eliminação de diferenciais competitivos; redução de incentivos para melhoria de capacidade e qualidade de rede; assimetria de custos entre Requerentes e concorrentes; perda do efeito ‘dilema do prisioneiro’; riscos decorrentes da necessidade de troca de informações sensíveis; e incentivos para fechamento de mercado. Alega que a decisão da SG parte de premissas implícitas sobre os mercados afetados que, não correspondem à realidade.

PUBLICIDADE

Para a relatora, a sólida fundamentação da SG – que está em linha com os precedentes do Cade em Atos de Concentração relacionados à compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações e a decisão da Anatel, que aprovou a operação e que complementa a abordagem concorrencial com seu quadro técnico de regulação setorial, a apreciação do recurso se daria em cima de matérias já devidamente analisadas e decididas, sem nenhum fato novo ou alteração significativa no cenário concorrencial que justificasse tal reanálise. E optou pelo arquivamento do recurso.

A operação de compartilhamento entre TIM e Vivo se dividem em dois tipos: a criação de uma rede única de tecnologia 2G que será implementada em áreas onde as duas operadoras estão presentes, de maneira que a operadora remanescente forneça os serviços de conectividade móvel em 2G para a base de clientes de Vivo e TIM. Esta iniciativa abrange a totalidade do território nacional, envolvendo cerca de 2.700 cidades, e resultará na desativação de sites sobrepostos com respectiva redução de custos e otimização no uso do espectro.

O segundo contrato (Single Grid) abrange somente cidades com menos de 30 mil habitantes, com o objetivo de criar uma rede única de 4G e 3G nas cidades onde apenas uma operadora está presente (Expansão de cobertura) e onde ambas as operadoras já oferecem serviços (Consolidação de rede): expansão de cobertura 4G e 3G em cidades nas quais uma das Companhias está presente e a outra não tem cobertura. Cada uma das Companhias cederá acesso à sua rede em mais de 400 municípios, fazendo com que o alcance total da iniciativa ultrapasse 800 municípios, contribuindo para a expansão da rede 4G com volume reduzido de investimentos.

Prevê ainda a consolidação de rede, devido à inovadora solução técnica e operacional, a iniciativa terá um escopo inicial de 50 cidades, ficando cada operadora responsável por 25 localidades. O projeto inicial está programado para ser finalizado e ter um balanço em 180 dias após seu início, momento no qual será decidida a extensão do perímetro total da iniciativa, com potencial para abranger mais de 1.600 cidades.