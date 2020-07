Byne e Globalsat lançam comunicação via satélite

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Tecnologia permite que equipes em campo se comuniquem com os centros de operação mesmo em lugares remotos

A Byne, empresa de serviços de comunicação crítica, firmou parceria com a americana Globalsat, provedora de serviço móvel por satélite. Com o acordo, passará a revender serviços de telecomunicação via satélite através de sua plataforma de telefonia, rádio, vídeo e mensagens.

O novo produto foi projetado para atender segmentos que operam em regiões remotas – especialmente empresas do setor elétrico, além das de transporte e de óleo e gás.

“Em regiões distantes, que normalmente possuem pouca cobertura de celular e de rádio, as equipes de campo podem encontrar dificuldades para obter uma comunicação limpa, sem interrupções”, diz André Nazário, responsável pela área de produtos da Byne.

Itaipu, Eletrosul, Taesa, StateGrid, Neoenergia, Eletrosul, Copel e outras empresas do setor elétrico respondem por dois terços dos consoles já instalados pela Byne.

A empresa explica que para acessar o programa via satélite, as equipes em campo utilizam rádios baseados na tecnologia Push-To-Talk. Assim, funcionando como um sistema de radiocomunicação tradicional. (Com assessoria de imprensa)