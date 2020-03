BT vende rede óptica, data centers e teleportos no Brasil

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Clientes da BT seguem atendidos pela empresa britânica, que passa a utilizar a infraestrutura do comprador, o fundo CIH, com sedes no Reino Unido e em Hong Kong

A BT anunciou hoje, 19, que chegou a um acordo para a venda de parte das operações e instalações de infraestrutura em 16 países da América Latina, inclusive no Brasil, à CIH Telecommunications Americas. A transação está sujeita à aprovação das autoridades regulatórias competentes e deve ser concluída neste ano. Os termos da venda não foram revelados.

A operadora afirma que manterá a presença na região apesar da venda, prestando serviços de próxima geração nas áreas de rede, nuvem e segurança a seus clientes multinacionais em 21 países.

A transação faz parte da revisão estratégica global da BT, que determinou foco no mercado Europeu e atendimento a multinacionais.

Entre os ativos e operações incluídos na transação estão duas redes de fibra óptica de propriedade da empresa com comprimento total de 650 km; 2.000 km de linhas de fibra óptica arrendadas; quatro centros de dados e cinco teleportos. Os negócios alienados têm sede na cidade de São Paulo.

Ao todo, os ativos alienados na América Latina proporcionaram uma receita de £ 110 milhões à BT no exercício fiscal de 2018/19. “O anúncio de hoje é um importante marco na execução de nossa estratégia para nos tornarmos uma empresa mais ágil e focada. Ele ocorre em um momento especialmente desafiador para a economia mundial. Portanto, trata-se de um indicador de nossa determinação para manter a empresa avançando e continuar conectando comunidades, empresas e governos”, afirmou Bas Burger, CEO da unidade Global da BT.

Segundo o executivo, haverá continuidade dos negócios e manutenção de colaboradores e carteira de clientes. A CIH, como dona dos ativos, continuará prestando serviços para a BT, que manterá os contratos na região.

“Vemos com grande otimismo nosso retorno às telecomunicações globais após termos nos concentrado com sucesso no setor de tecnologia ao longo de vários anos. Desenvolvemos uma experiência considerável na região e no setor, e esperamos ampliar a empresa e prestar o melhor serviço a todos os clientes na região, inclusive à BT. Os negócios adquiridos combinam perfeitamente com nossa estratégia e portfólio global já existente”, afirmou George Kappaz, presidente do conselho da CIH. (Com assessoria de imprensa)