Brasil terá centro focado na indústria 4.0 filiado ao Fórum Econômico Mundial

O Ministério da Economia anunciou hoje, 22, em Davos, na Suíça, a instalação de um centro afiliado ao Fórum Econômico Mundial focado na indústria 4.0 (C4IR) no Brasil. O Centro deverá entrar em operação ainda no primeiro semestre deste ano.

As metas são estimular a adoção de novas tecnologias e melhorar a inserção do Brasil “nas cadeias globais de valor, ampliando a competitividade e a produtividade” das empresas brasileiras, segundo comunicado.

Além do ME, a iniciativa também se dá em parceria com o Governo do Estado de São Paulo (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) e do Fórum Econômico Mundial. Conforme anunciado pelo governo paulista em 2019, o centro terá sede no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na capital do estado. A inauguração está prevista para acontecer em maio, durante o Fórum Econômico Mundial para a América Latina.

O C4IR Brasil será uma parceria público-privada, concebida pelo Ministério da Economia e pelo Governo do Estado de São Paulo e apoiada por empresas de atuação global. Atualmente, existem centros do tipo nos Emirados Árabes Unidos, na Colômbia, em Israel, na África do Sul e na Arábia Saudita.