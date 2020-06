Brasil tem as oito maiores audiências em lives no You Tube no isolamento

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O CEO do Google no Brasil, Fábio Coelho, disse hoje,30, que o Brasil conseguiu o feito inédito de ter o maior número de espectadores de shows em 8 das 10 maiores lives realizadas por artistas de todo o mundo. “As lives de Jorge & Mateus ou de Marília Mendonça tiveram mais público assistindo ao mesmo tempo do que qualquer outro grupo musical”, afirmou ele.

Em live para debater o uso de dados pela sociedade, Coelho ressaltou que se o brasileiro é bastante aderente às inovações tecnológicas, e que, a exceção de alguns setores ( que não disse quais) com ajustes muito rápidos conseguirão sair da crise.

“A maturidade digital é uma jornada e não um salto, e o fundamental é fazer inovação relevante”, afirmou ele.

O executivo lembrou também que as mídias digitais já abocanham 30% do faturamento publicitário brasileiro (embora as pesquisas indiquem apenas 20%, porque só consideram os recursos carreados pelas agências de publicidade) e que a empresa está empenhada em dar sobrevida às editoras jornalísticas