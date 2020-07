Brasil é país da América Latina com melhor internet fixa para jogos online

Comparativo do site de medições Speedtest mostra, no entanto, que tempo de resposta das redes móveis locais é pior que as de Argentina, Chile e México.

O site de medição de velocidade da banda larga Speedtest divulgou ontem, 28, um comparativo entre a qualidade média da banda larga fixa e móvel nos países da América Latina para quem gosta de jogos eletrônicos. O levantamento apontou que o Brasil é o país em que a banda larga fixa apresenta o menor tempo de resposta, embora tenha um dos piores desempenho em latência da banda larga móvel – neste caso, o país mais bem colocado é a Argentina.

As medições foram realizadas ao longo do segundo trimestre e mostraram que há uma grande variação nos tempos de respostas conforme o país analisado. A Speedtest alerta que, dada a diferença de qualidade, alguns jogadores acabam tendo uma vantagem natural em relação a outros, uma vez que podem reagir antes ou com mais agilidade às ações dos demais.

A análise se deu sobre conexões da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. Os brasileiros tiveram a menor latência média de banda larga fixa durante o segundo trimestre de 2020, com 19 ms. Fomos seguidos por Chile, México e Argentina. A Colômbia teve a maior latência de banda larga fixa durante esse período, com 43 ms.

O País também foi o que mais melhorou sua latência desde o último levantamento, feito no segundo trimestre de 2019, quando registramos 23 ms.

No móvel, a Argentina teve latência de 40 ms, e o Chile de 41 ms. O Brasil, de 46 ms, à frente apenas da Colômbia, que registrou 47 ms. O México, por sua vez, foi o país com maior evolução no móvel, dado que passou de 57 ms para 44 ms em um ano. (Com assessoria de imprensa)