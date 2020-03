Bolsa volta a subir e ações das teles recuperam parte das perdas

Click to print (Opens in new window)

Papeis ordinários de Vivo e Oi tiveram maior valorização e recuperaram as perdas. TIM e Telebras também subiram, embora com menos.

Os mercados pareceram mais racionais nesta terça-feira, 10, depois de uma segunda-feira de pânico. Se ontem o Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, terminou em baixa de 12,31%, hoje registrou alta de 7,14%, reduzindo um pouco as perdas.

As operadoras, que apesar de também tombarem, tiveram ontem desvalorização um pouco mais branda que o resto do mercado, valorizaram-se mais do que o Ibovespa hoje. A Telefônica Brasil teve a maior alta nesta terça feira. Seus papeis ON subiram 12,32%, e fecharam o dia vendidos a R$ 53,51, se recuperando completamente. Os papeis PN não tiveram a mesma sorte. Subiram 2,8%, para R$ 54,06.

As ações ordinárias da Oi também se recuperaram integralmente. Subiram 11,25% e fecharam o dia cotadas a R$ 0,89. As preferenciais subiram 7,96%, encerrando o pregão valendo R$ 1,22.

A TIM subiu 2,65%, terminando cotada a R$ 15,51 por ação, e não recuperou a perda de 7,36% do dia anterior. As ações preferenciais da Telebras se valorizaram 6,10%, encerrando com preço de R$ 21,75.

A alta de hoje se deu por expectativas de que os banco centrais de diferentes países vão agir para enfrentar uma possível recessão causada pela queda da demanda, por sua vez relacionada ao surto de coronavírus Covid-19. Internamente, analistas projetaram possível corte nos juros e até estímulos econômicos, embora o governo não tenha dados sinais a esse respeito.