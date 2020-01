BMW demonstra conceito de carro 5G nas CES 2020

Click to print (Opens in new window)

Durante a Consumer Electronics Show (CES) 2020, feira de tecnologia que acontece nesta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos, o BMW Group mostra o conceito de veículo conectado a redes 5G BMW iNEXT. O carro, cujo exterior não foi revelado, apenas o cockpit conectado, será lançado em 2021.

A conexão em 5G será fundamental, segundo a empresa, para o uso de sistemas de condução autônoma e para a comunicação entre os veículos nas ruas. Ainda assim, o iNext não deve ser completamente autônomo, e exigirá um condutor. Mas o carro terá funções de direção semi-automatizadas que exigirão intenso tratamento de dados a ser processados no próprio veículo em tempo real e compartilhados com o back-end, através das redes das operadoras.

Para que as funções do veículo relacionadas à segurança funcionem em um modelo como o BMW iNEXT, pelo menos os três requisitos a seguir devem ser atendidos: baixa latência, cobertura de rede de garantia e uma taxa de dados mínima alocada para aplicações específicas. Tudo isso é possível com a chegada da tecnologia 5G. Isso significa que a nova geração de componentes telemáticos desenvolvidos pelo BMW Group em parceria com a HARMAN Samsung também será a primeira a oferecer suporte ao Global Navigation Satellite System (GNSS) de alta precisão. (Com assessoria de imprensa)