Black Friday elevou vendas nas áreas de informática e comunicação em novembro

As vendas de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação subiram 2,8% em novembro de 2019 frente ao mês anterior, puxadas, principalmente, pelas promoções da Black Friday. Na comparação com igual mês de 2018, a alta chegou a 8%, sendo essa a taxa mais elevada desde fevereiro de 2019 (9,6%).

A pesquisa de varejo do IBGE, divulgada nesta quarta-feira, 15, aponta que a receita obtida com as vendas também avançou 2,8% na comparação mês a mês e 7,4% considerando o mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano, a receita subiu 2,1% e nos últimos 12 meses, 1,6%.

Já o volume de vendas acumulado de janeiro a novembro do ano passado aumentou em 0,7%. Já o resultado acumulado nos últimos 12 meses apresentou variação positiva de 0,3%, revertendo a queda de 0,1% registrada em outubro.

Em novembro de 2019, o volume de vendas do comércio varejista nacional avançou 0,6%, frente ao mês imediatamente anterior, sétima taxa positiva consecutiva, período em que o varejo acumulou ganho de 3,3%. O comércio varejista avançou 2,9% em novembro de 2019 frente a igual mês do ano anterior, oitava taxa positiva seguida nessa comparação. Com isso, o varejo acumulou avanço de 1,7% de janeiro a novembro de 2019, comparado a igual período do ano anterior. O indicador acumulado nos últimos doze meses, ao passar de um avanço de 1,8% em outubro para 1,6% em novembro, sinalizou perda de ritmo nas vendas.