BB e Itaú recorrem contra voto dos bondholders na assembleia da Oi

O Banco do Brasil e o Itaú apresentaram ontem, 24, embargos de declarações com pedidos de esclarecimentos sobre o direito de voto dos bondholders qualificados e de outros credores que tiveram saldos quitados, na assembleia geral dos credores de empresas em recuperação judicial do Grupo Oi.

Com esses recursos, os bancos manifestaram descontentamento com a decisão proferida na sexta-feira, 21, pela desembargadora Mônica Maria Costa Di Piero, da 8ª Câmara Cível do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). Na ocasião, em nota, a operadora Oi também já havia contestado os recursos feitos pelos bancos à segunda instância.

Alegam que a magistrada atendeu apenas o pedido de mudar o evento, do formato presencial para o virtual, por causa da pandemia, mantendo a data do dia 8 de de setembro, no Centro de Convenções SulAmérica. Ambos queriam o adiamento da AGC para 2021.

BB e Itaú pedem que a magistrada esclareça a afirmação de que os credores com débitos quitados não têm direito a voto no evento previsto e determina a elaboração das listas dos que podem e dos que não podem tocar. Apontam “omissões, contradição e obscuridade” na decisão da magistrada.

Bondholders fora dos quitados



O Itaú vai além. Alega que a juíza da 7ª Vara Empresarial, Fabelisa Gomes Leal, afrontou ao princípio do contraditório por não haver permitido que os credores e interessados se pronunciassem sobre as duas listas dos credores da Oi apresentadas pelo Administrador Judicial, o escritório Arnoldo Wald..



Uma das listas envolve os que tiveram créditos quitados e, portanto, não podem participar da AGE e outra os que tiveram decisões judiciais favoráveis e com direito a voto no evento. Esses são cerca de 24,5 mil credores.

Aponta o Itaú como “extrema relevância” o fato de que o Administrador Judicial já apresentou a relação de credores quitados “e, misteriosamente, não listou nenhum Bondholder Qualificado”. Aponta como fato notório que diversos Bondholders Qualificados receberam seus créditos por meio de dação em pagamento com valores mobiliários e, portanto, estão hoje quitados.

Segundo o Itaú, na segunda lista, deverão ser excluídos todos os credores quitados (sem exceção), os acionistas com participação igual ou superior a 10% do capital social das Recuperandas, os credores em manifesto conflito de interesses e credores cujos termos de pagamento não serão alterados pelo Aditamento, ordenando-se ao Administrador Judicial que elabore relação de credores em estrita observância a esses critérios.

“Se de um lado, colher os votos nesses dois cenários não causará prejuízo algum para as Recuperandas, de outro, sua adoção poderá trazer enorme benefício de tempo e de recursos para o procedimento recuperacional”, defende o banco.

Menciona também que a desembargadora deve aclarar a menção feita à cláusula 11.8 do PRJ Original no sentido de que os Bondholders Qualificados quitados também não podem exercer direito de voto. Havendo quitação do respectivo credor, não importa a sua classificação (seja Bondholder Qualificado ou não), tal credor não poderá comparecer e votar na vindoura assembleia”

Deságio de 60%

No recurso do BB, assinado também pela BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, são apontados “prejuízos graves aos embargantes”, se o aditamento do Plano de Recuperação Judicial for aprovado com o deságio de 60% dos seus respectivos créditos dos credores.

Pleiteiam que seja eliminada a omissão para determinar ao Administrador Judicial que, por ocasião da nova AGC, efetue a coleta dos votos, em apartado, segundo os dois cenários indicados: uma com os que apontam não ter direito a voto; e o outra sem a participação deles.

Também contestam a participação dos Bondholders Qualificados na AGC com direito a voto porque são credores que se tornaram acionistas das empresas em recuperação judicial. Sem isso, citam que eventual decisão posterior pode, em tese, não ter o condão de alterar o resultado da AGC.

Dessa forma, entendem que isso “poderá significar a estabilização de um resultado no qual efetivamente votaram – de forma relevante e decisiva – quem nem sequer possui crédito sujeito à presente recuperação judicial”.

Também defendem que não devem ter direito a voto: “(ii) excluindo os votos de todos os credores que não terão as condições de seus créditos e/ou direitos alterados pelo Novo Plano, (iii) excluindo os votos de quaisquer acionistas das Recuperandas, independentemente do percentual da sua participação no respectivo capital social e (iv) deduzindo-se os montantes dos créditos que já foram parcialmente pagos”.

Apontam ainda omissão da desembargadora sobre a relação dos credores por não ter determinado também o valor dos créditos ainda pendentes.

