Banda larga fixa da TIM cresce 20% no primeiro trimestre

TIM Live registrou 20% de crescimento na base de clientes no primeiro trimestre deste ano em comparação com igual período do ano passado e superou a marca de 600 mil clientes. O serviço está presente em 27 municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Amazonas, Minas Gerais.

“Maiores velocidades e qualidade da ultra banda larga fixa vêm sendo essenciais durante esse período de distanciamento social. Estamos investindo na expansão da nossa cobertura de fibra ótica e sempre entregando para nosso cliente um pacote completo de conectividade com conteúdos relevantes”, diz Denis Ferreira, Head da Unidade Residencial da TIM Brasil .

No início de abril, a operadora lançou um novo portfólio de TIM Live, com ofertas acessíveis e a inclusão de novos conteúdos de entretenimento, como os canais on line FOX Sports, FOX Sports 2, FOX, FX, FOX Life, FOX Premium 1, FOX Premium 2, National Geographic, Nat Geo Wild, Nat Geo Kids e Baby TV.