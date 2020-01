Baigorri poderá assumir Anatel por lista tríplice

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Está prevista a publicação de um Decreto Presidencial com o nome de três superintendentes que poderiam assumir a direção da Anatel, até que o Senado aprove a indicação do técnico.

O superintendente de Obrigações da Anatel, Carlos Baigorri, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro para assumir a quinta vaga do Conselho Diretor da agência de telecomunicações, mas cuja indicação está parada no Senado Federal, poderá assumir a vaga antes da deliberação final do Legislativo.

Isto porque, o regimento interno da agência prevê que, em caso de vacância de integrantes do Conselho Diretor, os superintendentes da autarquia podem assumir interinamente a vaga (em rodízio), até que os indicados sejam sabatinados e aprovados pelos senadores. Para isso, é necessária a publicação de um Decreto Presidencial contendo a lista tríplice entre os superintendentes que poderão ser guindados para o conselho.

Esse mecanismo foi utilizado algumas vezes no governo Dilma Rousseff, que acumulava vários vagas em aberto por muitos meses.

O MCTIC “costura” com o Palácio do Planalto essa alternativa para que Baigorri assuma a direção da agência o quanto antes, tendo em vista a extensa pauta do regulador este ano, a começar pela definição do leilão da 5G.