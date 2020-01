Baigorri deve assumir vaga no Conselho Diretor da Anatel como substituto

Click to print (Opens in new window)

O decreto indicando a lista tríplice de conselheiro substituto da Anatel foi publicado nesta quinta-feira, 23, com Carlos Baigorri como a primeira opção. O nome do superintendente de Controle de Obrigações da agência foi indicado desde outubro para ocupar a vaga no Conselho Diretor, mas sequer foi sabatinado no Senado.

A surpresa foi que a superintendente de Relações com os Consumidores, Elisa Leonel, a mais antiga no cargo, teve o nome preterido. Em seu lugar foi indicado o superintendente de Gestão Interna da Informação, Raphael Garcia de Souza.

A alteração claramente foi feita de última hora, uma vez que ao lado do nome de Souza vem a indicação de “segunda substituta”. A terceira opção é o superintendente de Competição, Abraão Balbino e Silva, como era esperado.

A vaga no Conselho Diretor da agência está aberta desde 5 de novembro, após o término do mandato do ex-conselheiro Anibal Diniz.