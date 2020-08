Aumenta a procura por call center engajado

Segundo Luiz Antunes, da Zendesk, as empresas de todo o globo ampliaram o atendimento por call center, com diferente abordagem, trocando o customer care, por atendimento por engajamento.

A procura pelo atendimento via call center aumentou bastante durante a pandemia, em todo o globo, constatou pesquisa realizada pela Zendesk. Segundo Luiz Antunes, Head de Inovação e Soluções da empresa, em Live do Tele.Síntese realizada hoje, 21, esse incremento de procura veio também associado a uma nova abordagem, na qual as empresas estão buscando mais o engajamento do que o atendimento ao cliente puro.

Conforme Antunes essa mudança ocorre porque as empresas estão buscando diferentes maneiras de monetizar os atendimentos e agir para que a sua marca não fique exponencialmente afetada caso haja a insatisfação de algum cliente. “Antes o descontentamento que atingia no máximo 10 pessoas, hoje atinge milhares e as empresas estão empresas estão trabalhando forte e de maneira diferenciada, para reagir quando o cliente que ele precisa, que tipo de oferta pode interessar e o que vai entregar”, afirmou ele.

Ele disse que no Brasil, o processo de atendimento está cada vez mais digital e inteligente, conseguindo resolver o problema do cliente em uma única interação, o que faz com que o cliente deixe de se sentir como um número de protocolo. “É uma construção de jornada”, concluiu.